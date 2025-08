Llueve en sus ojos

Cae agua en Santo Domingo, o igual bien pudiera ser una metáfora, pues, aunque no caiga, el cielo se encapota, se vuelve gris y se oscurece la tarde antes de tiempo.

La lluvia es hermosa pero también clasista. Es tan sublime verla caer desde la ventana de un apartamento en una torre y sentir cómo los goterones van rebotando en las ventanas y se deshacen como copos de nieve en el agua o como besos de verdad dados a una mujer falsa.

Sin embargo, ese embrujo que ejerce la cortina plomiza que cae sobre la ciudad y que llama a romanticismo o nostalgia para quien la disfruta desde la seguridad de un hogar seguro, bien pudiera ser el preludio de males mayores y desdichas para quien la ve caer en una casucha de madera de cualquier caserío de barrio. ¿Cómo verla con otros ojos cuando el agua es amenaza, desdicha y desastre? ¿Cómo apreciar la belleza de un “palo de agua” si se vive al borde una cañada, en una calle que se inunda, a la vera del río?

Las clases sociales lo explican todo, decía Marx. En realidad, no sabemos si lo decía o no lo decía, pero en época de “fake news” podemos inventarnos lo que queramos, y, aunque no lo hubiera dicho, seguro lo pensó… y nadie puede afirmar lo contrario. Así pues, aplica lo del Gato de Schorödinger en el caso de que caiga un aguacero, pues nunca podremos saber si lo disfrutaremos o no, pues dependerá de nuestro nivel y quintil y de dónde estemos cuando caiga el agua.

Aunque dejando el gato aparte, en ambos espectros de la escalera social las hormonas actúan de manera similar, y el imperativo procreador funcionará de la misma manera sin importar problemas, cuentos o cuentas; porque la lluvia activa en los lóbulos prefrontales ese no sé qué que todo el mundo siente cuando llueve. Vamos, que lo de los lóbulos prefrontales igual no es cierto, pero en algún cuadrante del cerebro se activa ese “algo” que todos sentimos cuando llueve.

Esa necesidad de acurruque; esa pasión que, en caso de no ser correspondida, sólo puede ser satisfecha unilateralmente con un chocolate caliente; uno de esos en los que el pan naufraga hasta el fondo, hasta que emerge del cieno marrón el dios de la grasa en forma de coágulos de mantequilla que flotan alegres por los bordes; y entonces, con ella o sin ella la felicidad se corporiza.

Porque a pesar de la exclusión social y la inequidad estructural que la lluvia hace patente cada vez que llueve en una sociedad que no se avergüenza de ser tan desigual, existen cosas que nos unen mucho más que la política, el odio a las Águilas o el amor al GLORIOSO; como el calor del abrazo, la fragancia de un beso o la ternura de una mirada… mientras la lluvia cae.