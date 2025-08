Hay lugares donde uno no solo ejerce una profesión, sino donde se moldea una forma de pensamiento. Lugares donde se aprende que el ejercicio del periodismo no es simplemente producir contenido, sino interpretar el país con la seriedad que exige narrarlo todos los días.

El Listín Diario, aunque prefiero nombrarlo como lo he hecho desde el primer día que lo pisé -la Casa Amarilla-, es uno de esos lugares. No porque sea antiguo o reconocido, sino porque ahí se respira un compromiso serio y honesto con el periodismo. Un lugar que forma carácter, afina la mirada crítica y enseña que detrás de cada dato, cada declaración, cada silencio, hay una verdad que exige responsabilidad.

Llamarlo “escuela” no es exagerado. Es en esa redacción donde muchos hemos aprendido lo que no enseñan los libros: a escuchar más allá de las palabras, a preguntar con respeto, a escribir con intención y a pensar en el impacto que tiene cada línea publicada.

Yo desperté, como periodista, como ciudadana, como mujer con muchas preguntas, en esa Casa Amarilla. Y ese despertar no fue solo profesional: fue personal, fue profundo.

Lo que se aprende en el decano no se olvida. No porque se trate de una institución intocable, sino porque tiene algo que no abunda: rigor. La búsqueda constante de hacerlo mejor, incluso cuando no se ve, incluso cuando no se agradece.

Pero el aprendizaje no viene solo del oficio. Viene también del entorno humano y del corazón que ponemos en el día a día. En la redacción uno encuentra una familia extraña, ruidosa, entrañable. Se discute con intensidad, se celebra con una carcajada, se llora en voz baja cuando la historia duele, y se aprende a confiar en el que se sienta al lado porque sabe, como tú, lo que significa entregar algo a tiempo, bien hecho y con poco margen de error.

No todo es ideal ni perfecto. Hay días donde la presión es abrumadora, donde los desacuerdos son frontales, donde el cansancio se nota en los hombros de todos. Pero también hay días donde la colaboración fluye sin esfuerzo, donde una edición salva una historia, donde un consejo entre compañeros evita una caída. Y esos momentos valen más que cualquier reconocimiento público.

Es ahí, entre el apuro de un cierre y la tensión de una importante cobertura, donde se forjan los principios. Se aprende a pensar en función del lector, a cuestionar sin cinismo, a preguntar sin espectáculo. Se aprende que la credibilidad se construye de manera silenciosa y se puede perder con una sola línea mal puesta.

La Casa Amarilla no forma solo periodistas. Forma conciencia. Y eso no se enseña con discursos. Se aprende observando: cómo se edita, cómo se prioriza, cómo se debate, cómo se defiende una decisión editorial cuando nadie más la entiende, pero es la correcta.

Quien ha pasado por ahí sabe que algo cambia para siempre. Que hay un antes y un después de entender lo que significa trabajar con la verdad como norte, sin adornos ni atajos. Y que eso, aunque parezca simple, no es común.

Este aniversario no es solo una celebración institucional. Es la reafirmación de una forma de hacer periodismo que no cede al ruido. Que insiste en pensar antes de publicar. Que entiende que el poder de la palabra no está en el volumen, sino en su coherencia.

Por eso, lo que se aprende en el decano no se olvida. Porque te obliga a mirarte. A revisar tus propios sesgos. A callar cuando hay que escuchar, y a hablar cuando nadie quiere decir lo que toca.

Y en un país que todavía necesita más preguntas incómodas que respuestas rápidas, eso, pensar despierto, es quizás la enseñanza más valiosa.