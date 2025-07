La primera sala de la SCJ rechazó declarar la inconstitucionalidad, vía difusa, del numeral 3 del artículo 11 de la ley 2-23, que no admite el recurso de casación cuando la sentencia recurrida en materia civil sea inferior al monto de 50 salarios mínimos del más alto del sector público. Y en base a ese mismo requisito legal, y a precedentes constitucionales (TC/ 0489/15) la Suprema declaró inadmisible, de oficio, un recurso de casación (Sentencia Civil núm. 0569-2023-SCIV-00150) interpuesto en contra de un fallo que acogió una demanda en desalojo de un inquilino de un local comercial y lo condenó al pago de RD$610,000 por alquileres vencidos. Inconforme con la decisión, sometió un recurso de revisión ante el TC, el cual no prosperó, pues fue confirmada la sentencia recurrida, estableciendo, entre otros aspectos que “cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia decidió la inadmisibilidad del recurso de casación con base en el numeral 3) del artículo 11 de la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, no violentó ningún derecho fundamental o del debido proceso que pudiera dar como resultado la anulación del fallo atacado, sino que, al examinar las cuantías de los montos involucradas en los procesos de casación, verificó que en tales circunstancias, de antemano el legislador había penalizado con la figura de la inadmisibilidad”. (TC-0379/25)