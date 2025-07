A cada pueblo su Moncada

Cuando el 26 de julio de 1953, un centenar de revolucionarios decidieron tomar por asalto los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en el Oriente de Cuba, símbolos de la sanguinaria tiranía de Fulgencio Batista, se produciría una ruptura que marcaría la historia que Fidel Castro y sus compañeros asumieron, la actitud de vencer o morir por la causa de la libertad de Cuba.

Contemporánea a ellos, una clase política se mantenía inerte al estado represivo gobernante, cuando no era cómplice de Batista. Esto ocasionó que luego del juicio donde pronunciara su célebre La historia me absolverá, y su posterior exilio a México, Fidel Castro tuviera que enfrentar a toda la partidocracia que no le perdonó haber tomado la iniciativa que movilizó la conciencia nacional, y la cual luego encendería la Sierra Maestra. El resto lo conocemos.

El Moncada quedará como ese grito que parió aquel corazón poderoso que hizo entrar al pueblo en la historia. Todos los pueblos llevan en su vientre un Moncada latente. El dominicano no es la excepción.