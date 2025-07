Su nacimiento y su bautizo cambiarán sus vidas

El nacimiento de su hija cambió sus vidas. Ahora viven de manera más responsable, porque este es el mundo, el barrio y la casa de su hija. Los padres que pueden le organizan un espacio propio a la recién llegada. Adornan las paredes de su habitación. No ha nacido y ya cuelgan sobre su cuna figuritas y luces, que van a estimular a la niña, su público cautivo durante largos meses.

He visto a madres y padres dejar de fumar para proteger al que ya está ahí, pero todavía no ha nacido. Conozco parejas que, desde que nació su primera hija de tres, ahora ya muchachas, aprendieron con tropezones y buenas intenciones a dialogar pausadamente sus diferencias, que ni la ONU, ni Santa Teresa de Calcuta lograban resolver.

Cuántos padres y madres pudieran repetir con la mano derecha sobre corazón las sublimes palabras del premio nobel (1913) Rabindranath Tagore al comienzo de El Cartero del Rey: “¡Yo no sé qué es esto! Antes de venir él, todo me era lo mismo, ¡y me sentía tan libre! Pero ahora que ha venido, Dios sabe de dónde, su cariño me llena el corazón. Y estoy seguro de que mi casa no será ya casa si él se va…”

Con un bizcocho, una velita y refrescos se arma un cumpleaños; basta estar vivos. Toca celebrar sus añitos, pero la celebración se fundamenta en la relación de sus padres, que la sustenta.

El bautizo de un hijo no se reduce a “algo que toca”, se sustenta en la convicción. Bautizar es sumergir en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Uno no se adentra a la ligera en la persona y el mensaje de Jesús de Nazaret. En un momento crítico de su vida, Jesús les pregunto a sus discípulos: “y ustedes, ¿qué dicen de mí?” (Marcos 8, 27 -30).

Naciendo, su hija cambió sus vidas. Su bautismo es una oportunidad, de cambiar si es necesario y preguntarse: ¿qué decimos nosotros de Jesús de Nazaret, en qué creemos? ¿Por qué estamos dando este paso? ¿En qué consiste el bautismo, qué realiza en el niño bautizado?

No bauticen simplemente, porque toca, dejen que su bautismo toque sus vidas.

¿Vas a bautizar? Acércate a alguna parroquia, preferiblemente la tuya. Responderán a tus preguntas y te regalarán otras.