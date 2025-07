Fantasmas llaman a mi puerta

Cito a Byung Chul-han: “Hoy la gente se explota a sí misma voluntariamente, creyendo que así se realiza”. Y esa idea la desarrolla hasta convertirla en un ensayo sobre la utilidad de lo ocioso. Esta cita concluye de una vez con las subjetividades que nos han impuesto algunas zonas del pensamiento universal vinculado al pragmatismo de las revoluciones liberadoras de la supuesta explotación del hombre por el hombre.

Es como justificar que un lobo puede comernos porque tiene más fuerza y no valorar que nosotros tenemos más inteligencia para impedir que ese lobo nos devore. Esta no es una idea metafísica o alejada de la realidad. Es, tal vez, una forma de recordar la propia limitación del individuo para acometer por sí mismo empresas superiores o sentarse a pensar, a leer y a contemplar la naturaleza con mirada que olvide tanta producción mediática.

No significa estar de acuerdo con Marx, (porque Chul-han supera la lógica marxista) sino admitir que la ociosidad es una variante segura para no destruir el mundo en que se vive.

A veces recuerdo a Sófocles. Entenderlo ayuda a comprender una parte importante de la conciencia humana. El filósofo griego no presumía de curules o fortunas, sino de sentarse a meditar vestido con su túnica blanca ondeando a lo largo de su cuerpo.

Con su supuesta ociosidad, Sófocles no legó fortunas ni luces de colores, sino un conjunto de ideas que todavía hoy cruzan por encima de las auras que esperan caer sobre la ingenuidad de quienes ambicionan un mundo de tesoros y excursiones absurdas. Por eso dijo: “Para quien teme, todo es ruido”.

Byung Chul-han no tuvo nada que ver con Sófocles. Los propósitos del pensamiento que fundaron se advienen al contexto de cada cual. Pero me gustaría ver a Byung Chul-han vestido con una túnica blanca andando por los campos de Grecia, de Corea y Alemania con sus mensajes filosóficos a cuestas, reclutando gente que admirada de escucharlo, lo acompañan en busca del tesoro perdido.

El día en que nací, Dios no estaba enfermo (parafraseando a Vallejo). Su mal vino después, cuando vio que mi ingenuidad supo ponerse una máscara para sobrevivir. Y se puso peor cuando me vio fuera de mí mismo en tiempos de desequilibrio emocional. Lo cierto es que Dios me dio como un caso perdido, no por desdeñar de su obra creada, sino por emprender mi propio rumbo sin acudir a su mano redentora. El día en que nací npo corrió alrededor de la Quinta Covadonga de la barriada habanera de El Cerro una banda de rinocerontes con hocicos luminosos que surcaban el espacio como si fueran hadas protectoras.

No nací con nariz difusa, con cuatro dedos en cada pie y una lengua cortada. Pero estaba convencido de que algo raro se movía dentro de mí y sentí temor por ese ser extraño que pretendía apoderarse de mi cuerpo.

Con los años aprendí a luchar contra mi otra mitad y pude vencerla algunas veces, salvo en tiempos de corridas porque preferí dormir que sumarme a un carro rodante que, a fin de cuentas, no conducía a ninguna parte.

Lo importante fue que el día de mi nacimiento no sucedió nada extraordinario. Los cielos no se abrieron ni llegó el trauma del diluvio. Nací como un pez errante, convencido de que algún día iba a viajar por las galaxias para no volver sobre este cuerpo, que desde aquel mismo día comprobó que siempre tendría que arrastrar las huellas de un fantasma que lo mismo podría aparecer en forma de amor o de tortura.

Asumí mi realidad como humilde eslabón perdido y me integré al baile de disfraces con el paso de los años, vestido de esperanza o maltratado por un mar lleno de animales extraños, dedicados a hacerme la vida imposible.

No importaron pañales, hostias, ni mucho menos el color escogido para armar trajes a la usanza. El secreto fue ese fantasma que a veces salía de mí con sus dibujos fuera de contexto para decirle al mundo que algún día sería persona en este cuerpo que casi sin saber iba dejando atrás todo viso de esperanza.