La Colombia y Monte Grande

El debate en torno al Jardín Botánico Nacional “Rafael Ma. Moscoso” no ha terminado. Esta semana resonaron muchas voces rechazando cualquier atentado contra esa área protegida. El presidente Luis Abinader consideró “innecesarias e inoportunas” las voces que protestaron. Olvidó el Mandatario que quien provoco esas reacciones fue el ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez. Este funcionario dijo que el botánico solo recibiría “daños mínimos en un 0.001%. Ahí envió el mensaje que despertó el espíritu protector de los ciudadanos. Lo que dijo Paino fue como, tratar de convencer a alguien de que solo le cortarían el dedo meñique y decirle que su cuerpo no sería afectado. Inaceptable. Soy de los que cree que, incluso, permitir que se elimine parte del paseo es abrir espacio a tocar el botánico en el futuro. Además, creo que agregar un carril más a la Colombia no será una solución de largo plazo. Si hoy, como dicen las autoridades, circulan 35 mil vehículos, en uno o dos años, aumentará a 45 mil. Volverá el taponamiento ¿Qué hacer entonces? El rechazo a la sugerencia del ministro de medio ambiente no fue inoportuno. Dio resultados. Ahora, todos tenemos que seguir atentos a lo que se mueve en torno a los trabajos anunciados. No entiendo que tiene que ver un comedor para empleados del botánico, el encache de una cañada en el entorno y el asfaltado de calles interiores del jardín con el reclamo “de no tocarlo”. Es necesaria una solución de conjunto al caos del tránsito en la capital. La inversión de casi 10 mil millones puede estar justificada. Sin embargo, hace un año y siete meses Abinader anuncio que se licitarían las obras complementarias del proyecto Monte Grande. Para esto se requerirían SOLO 237 millones. Pero esto queda en el suroeste. Para ese proyecto, que beneficiará a miles de dominicanos, no ha habido tiempo ni dinero. Y no es que rechacemos la inversión en la avenida Colombia. No. Nos quejamos por la indiferencia con que los gobiernos tratan a nuestra región SUROESTE. Sin tocar el Botánico que se amplíe la Colombia, pero es tiempo de que se dirija la mirada y la acción al proyecto Monte Grande. Que se dé la importancia que hasta ahora le han negado a la región y al METRO DEL SUR: Monte Grande.