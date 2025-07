Cuidan, educan y aman

Un día para reflexionar

El 26 de julio se celebra el Día Mundial de los Abuelos, una fecha que invita a valorar el rol profundo y amoroso que ejercen en la vida de sus nietos. En un mundo que vive con el acelerador a fondo, ellos representan una pausa: un refugio de amor, paciencia y sabiduría. Si la paternidad estuvo marcada por la urgencia de suplir y educar, con los nietos todo se transforma: el tiempo se disfruta sin prisas, con la calma de quien ya ha recorrido el camino.

Pilares de la familia moderna

Hoy, los abuelos han pasado de ser solo figuras afectivas a convertirse en sostenes fundamentales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), más del 50 % de los abuelos en Latinoamérica participa activamente en la educación y el cuidado de sus nietos. Brindan apoyo emocional, económico y logístico que sostiene a muchas familias. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que el 37 % de los niños menores de cinco años en América Latina son cuidados principalmente por sus abuelos, y ese porcentaje aumenta aún más en hogares monoparentales.

Herencia emocional

Más allá de las cifras, hay algo que no se mide en estadísticas: la huella silenciosa que los abuelos dejan en sus nietos. Son guardianes de historias familiares, recetas tradicionales y consejos que no vienen de libros, sino de la experiencia. En cada abrazo, en cada historia antes de dormir y en cada comida preparada con esmero, se transmite una herencia emocional invaluable.

Renata y Abita: un amor sin medidas

En mi familia, ese lazo tiene nombres propios: Renata y Abita. Renata vive con sus padres en un hogar lleno de amor, pero su corazón encuentra un refugio adicional en su abuela. Con dulzura le dice a su madre:

—Mamita, quiero dormir con Abita.

Y luego a su padre:

—Papito, quiero dormir con Abita.

Con la aprobación de ambos, la llevan a casa de su abuela, donde también se siente plena y feliz. No se trata solo de una casa familiar, sino de un espacio donde el amor es incondicional.

Desde su nacimiento, Abita asumió un compromiso firme y silencioso: cuidaría de su nieta. No por desconfianza en una niñera, sino porque entendía que cada instante con Renata era un regalo irrepetible. Durante más de tres años, ese pacto ha sido inquebrantable. Día tras día, su relación se ha tejido con abrazos, juegos y compañía mutua.

Una noche, tras un rato en la sala, volví a la habitación. Vi a Abita dormida, pero no encontré a Renata a simple vista. Me extrañó, pues siempre duerme con su abuela. Me acerqué con una leve inquietud y, al levantar la sábana, ahí estaba: acurrucada junto a ella, profundamente dormida.

El hogar más profundo

En ese instante comprendí que su vínculo iba más allá de la convivencia: eran hogar la una para la otra. Este artículo es un homenaje a todos los abuelos que, como Abita, han decidido convertir la infancia de sus nietos en un espacio de amor y entrega.

Porque los nietos no solo alegran el hogar, sino que nos recuerdan que el amor no tiene edad.

A Renata y Abita, y a todos los abuelos del mundo, gracias por enseñarnos que el amor más profundo no se expresa con palabras, sino en gestos, en caricias, en tiempo compartido. Porque en los brazos de una abuela, el tiempo se detiene… y el amor se vuelve eterno.

¡Feliz Día Mundial de los Abuelos!

