René Fortunato, ¡te despediste en grande!

La noche del pasado lunes 30 de junio, día del maestro, fecha natalicia del Profesor Juan Bosch, acudí a la sala principal del Teatro Nacional donde marcando las 8:30 p.m., se presentaría la premier del largometraje documental: “TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA, Peña Gómez, Antonio Guzmán y la dramática derrota de Joaquín Balaguer en 1978”

René Fortunato

Mientras atravesaba el lobby del teatro para penetrar a la sala transformada en cine, escuché una voz pronunciada en alto que me llamaba: ¡¡ALEJANDRO!! ¡¡ALEJANDRO!! Al girar la vista, sentí tremenda emoción al comprobar que quien me llamaba se trataba del mismo autor y director del largometraje documental que en breve sería exhibido, mi buen y admirado amigo: René Fortunato.

No nos veíamos desde el jueves 5 de septiembre del 2024, cuando participó en la Tertulia Biblioteca Alejandro Herrera dedicada a analizar el libro sobre Antonio Imbert Barreras, escrito por José Báez Guerrero. Pasado dos meses y días, el 17 de noviembre siguiente, después del saludo, respondía mi invitación al próximo encuentro, que ya es costumbre mensual, con el siguiente texto:

“Disculpa Alejandro, pero tengo serios problemas de salud que me imposibilitará estar en la próxima tertulia. Preséntale mis disculpas a los contertulios”, y añadía que por prescripción médica no debía hablar… Me mantuve atento a su evolución por intermedio de su esposa Matty, como atinadamente él dispuso.

Habían pasado 10 meses, y volverlo a ver en el Teatro Nacional esa noche, pude rápidamente apreciar la enorme agresividad de la enfermedad que se ensañó contra él, hasta disminuirle al máximo y en muy poco tiempo reducir su capacidad motora y postrarlo clínicamente en cama. Sin embargo, no perdió tiempo en preguntarme por los amigos de la tertulia, indicador claro de que su mente seguía lúcida y atenta a los detalles que siempre le caracterizó como persona acuciosa.

Este sábado 19 de julio, menos de un mes de la premier de lo que ahora sabemos fue su último largometraje documental, legado a la sociedad dominicana y al mundo, nos despertamos recibiendo la triste noticia de que Rene Fortunato ha partido de esta vida. Pensé por un momento, como si quisiera auto otorgarme conformidad, que René decidió irse y no sufrir más los terribles dolores de una devastadora enfermedad con la que finalmente no pudo más.

Escribo estas letras con el corazón en las manos, embargado por la tristeza de ver apagarse la vida de un hombre bueno, integro, trabajador incansable y apasionado, innovador y creativo, familiar, gran esposo, padre abnegado, amigo solidario y ciudadano ejemplar como lo fue siempre Rene Fortunato. Un hombre de una vida productiva que a sus 67 años realizó una portentosa obra en el estilo largometrajes documentales, realizando nueve, que han enriquecido el conocimiento de la historia dominicana.

No hay mejor manera de enseñar y educar sobre el pasado histórico de la nación dominicana que presentarlo en movimiento a través de cine documentales, fruto del riguroso y exigente trabajo investigativo y reconstructivo como bien lo supo hacer Rene Fortunato, consagrándose como el gran maestro del cine documental e histórico en nuestro país.

Su obra hablará por él a la posteridad. Era un gran defensor de la dominicanidad sin condicionante. Curioso escudriñador. Madrugaba diariamente para aprovechar mejor el tiempo y trabajaba con un calendario gigante que cada año lo imprimía y lo pegaba en un lugar visible. Yo era beneficiario de un ejemplar que religiosamente me regalaba cada fin de año y me enseñó a colocar en un lugar visible de la oficina.

Una vez más nos retumban en los oídos las memorables palabras de Ernesto Sábato cuando contaba: “La vida es corta, el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo hay que morirse.”

En medio del dolor y del vacío que nos deja la partida de René Fortunato, su esposa Matty, sus hijos Diego y Rene, sus familiares, amigos y relacionados debemos sentir un cierto grado de satisfacción. Porque gracias al espíritu indomable que siempre adornó la personalidad de Rene, haciendo un último esfuerzo sobrehumano, como los que gustan “morir con las botas puestas”, venciendo las dolencias de la mortal enfermedad, hizo su último acto de presencia física el pasado 30 de junio en el Teatro Nacional a sala llena, y hablando por medio de un video grabado a pantalla gigante, se despidió en grande de la vida y del país, poniendo en escena premier su más reciente largometraje: “TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA… ”