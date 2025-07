A los padres, con amor

“Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen”, Salmo 103:13.

A mi padre ya ido, lo recuerdo con amor, así como él me amó. Me cobijó, me dio pan, y me ayudó a crecer. Siempre se compadeció de mí.

Me dio afectos, palabras y compañía. Un padre siempre apoya a sus hijos. Jesús dijo: “Yo y el Padre uno somos”. Un sentimiento de unidad es natural entre padres e hijos.

Dios es el Padre dador de buenas atenciones a sus hijos. Por consiguiente, es merecedor de toda adoración.