Y vuelve el perro arrepentido y también el perro huevero aunque le quemen el hocico. Y vuelven a la carga los enemigos de la libertad, los que no representan a nadie, pues no actúan y jamás han actuado a favor del pueblo.

Vuelven a la carga con la repudiada ley del DNI, la calificada como la ley del sátrapa. Parece que el oficio principal que tienen los senadores y diputados de la nueva gavilla nacional, es joder al pueblo dominicano.

Porque eso de gavilla se hereda, ya lo decía el profesor Juan Bosch en su momento, la gavilla. Y nunca pensó que su propio partido morado en eso se convertiría. Así como jamás pensó Joaquín Balaguer, que lo que pensaba iba a ser cerrar el camino malo, fuera todo lo contrario, ahora es que hay fusión.

Así como lo que se ve desde lejos en la gestión del cambio, es lo que más se parece al rey midas, pues todo lo que se toca se convierte en oro, pero no en oro para el país, sino para la heredada, codiciada y mal llamada gavilla.

La misma gavilla de siempre, con el poder absoluto de los ordene y mande y lo que usted diga señor, aunque a veces se les va la mano, y caen presos de los lobos, como recientemente puede verse.

Hoy leíamos de un periódico digital que normalmente parece un sello goniógrafo para asentir cada cosa como positiva, todo lo que hace o haga la gestión del cambio y sin embargo, parece ser cierto aquello de que lo mucho hasta Dios lo ve. Y finalmente saca a relucir, el tema de los abusos de los amét, digesét o como se llamét, que definitivamente hasta Dios lo vio, y tienes hastiados y casi en guerra a la población dominicana.

Pero ¿porque traigo a colación este subtema?, muy sencillo, es que desde que se comenzó a hablar de la repudiada ley del sátrapa, a pesar de que se promulgó atento al espíritu de Chapita, que muchas veces ronda por las cariátides y la silla de alfileres, desde ese mismo momento comenzaron los atropellos abiertos de los gorilas de garrison, se envalentonaron, se creyeron el cuento, y los han mantenido, a pesar de que han sonado algunas galletas de ciudadanos empoderados que han sabido hacer justicia con sus manos. Y créanme esos abusos terminarán, mal pero terminarán. ¿Por qué?: porque no merecen el respeto de nadie en el país. Y con más fuerza, mas abusos no lo van a conseguir. San Antonio del Ñazo, ¿pero es que no terminan de entenderlo?.

Pero luego llegó una primicia que no se la cree ni el hijo de limbert: que los dominicanos son el segundo país más pacífico de Centroamérica, Ei Piso de Jela.

Parece que así como el farsante y amante rubio, según Facundo, se quiere adueñar del golfo de México, también ahora el Caribe pertenece a Centroamérica.

Pero ni modo, parece que estamos confundiendo las palabras. Porque al parecer, los dominicanos más que pacíficos han sido pacientes, para no mandar pal carajo, por las buenas o por las malas, a los terroristas del estado nación, que actúan cual mafiosos de la cosa pública, y solo representan el interés de la podrida partidocracia y no del país.

Pero así se hace patria: ordene y mande señor, son órdenes superiores, “delincuentes”.

Mientras tanto, pretendemos seguir jugando a la bengala con el pueblo dominicano, distrayendo la atención con temas novelescos o de la farándula barata , y mientras se cuece la vulgar traición a la patria por un lado y el intento de satrapía a todas luces por el otro.

Sería interesante que el pueblo dominicano mostrara una dosis de coraje, tipo inespre, y cerrara las bocas de los leones que se creen que tienen el poder, porque se les ha contratado para gobernar no para AZARAR al pueblo dominicano.

Urge que el Soberano Mandante se ponga las botas y demuestre una vez más, que en el país no caben dos banderas ni caben traidores a la patria, pero tampoco desfalcadores y bandidos del erario, que en lugar de gobernar para el bien de la nación, lo hacen para enriquecerse y enriquecer a sus camaradas.

Pero mi amigo se ríe, si el borrachón de la esquina, cuando se entera de estos sueños que ya es incapaz de soñar, ya que entre baco y morfeo se pasa la vida así bohemiamente no más.

Pero ahí vamos, con lo mismo para estos cuatreros de las leyes, esos que se suman a la gran tragedia nacional, atajando para que otro enlace lambones a sueldo, y llevando el barco nacional al peor de los puertos, pero en beneficio de sus bolsillos.

Dos años sabáticos hemos propuesto mientras tanto, para los usurpadores de los grandes sueños nacionales, que lamentablemente no representan a nadie.

Si, dos años sabáticos jugando pin pon en los pasillos del congreso y echándose frescos en las canicas, mientras llegan las quincenas y los barrilitos. Cuanta falta hace el maestro de Galilea, pero con el mismo látigo que utilizo para sacar a los mercaderes del templo, esa vez del templo de Jerusalén. Tal vez así alguna vez tenemos verdaderos representantes del pueblo dominicano.

Pero vamos, aprobemos la ley del sátrapa, impongamos a la fuerza más presión en un pueblo hastiado de todos ustedes que no merecen el nombre de representantes.

Vamos echemos leña al fuego que el horno está que arde. Y no se rían ustedes bandidos de la oposición que no hacemos campaña, que también hicieron lo mismo y de repente son peores. Todos merecen la misma suerte: cuatreros y forajidos de la cosa pública.