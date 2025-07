El pasado domingo 20, el fideicomiso “Parquéate_RD” anunció que a partir del 04 de agosto retomarían las acciones del programa “Parquéate Bien”, retirando los vehículos mal estacionados, imponiendo multas a los conductores (RD$1,000), obligándoles a asumir el costo operativo (RD$4,000) de la acción (“remolque, traslado, custodia y retención”).

La nota evoca a Wilde y “La Importancia de llamarse Ernesto”, por aquello de la suerte de algunos de poder gestionar un negocio donde la demanda (el infractor) está asegurada por el propio Estado, y el equilibrio financiero está garantizado para quienes gozan del favor del manto protector de Tatica.

Lo que causa estupor es que sea “Parquéate_RD” quien informe sobre multas y lidere el proceso, porque esa instancia tiene (¿o tenía?) como propósito “la construcción de una red de parqueos en el territorio nacional…”, según nota de prensa del 12 de enero de 2021. Si el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) hubiera construido los 20 parqueos anunciados hace cuatro años y seis meses, otra fuera la historia… a pesar de que la nota señala que “el Gobierno ha venido habilitando una red de parqueos públicos regulados a través de Parquéate RD” (a los hechos me remito).

El manejo del problema del tránsito por parte del gobierno se asemeja mucho al manejo de una carreta de cuatro caballos guiada por cuatro cocheros, en donde cada uno tira para la dirección que quiera, sin coordinar con los otros. Bajo esos términos, el resultado es previsible.

De igual forma, ¿cómo anunciar un “Parquéate Bien” –con multas incluidas– sin parqueos en dónde parquearse? (La simpleza de la pregunta ofende). Ante esa obviedad, la respuesta de las autoridades ha sido anunciar que multarán a todo el que se parquee mal y a remolcarle el carro a un punto X, bajo un esquema contractual concertado bajo no se sabe cuáles términos, plazos o criterios de selección.

La realidad se impone y los errores se pagan. Lo cierto es que parquearse bien es una pesadilla y parquearse mal genera problemas de tránsito (directos e indirectos) que entorpecen el flujo vehicular, y, en algunos casos, hasta la convivencia ciudadana. Si todas las aristas no están coordinadas; si desde el INTRANT se habla de un “RD se Mueve” pero no hay parqueos disponibles para complementar el esquema de movilidad (y no es responsabilidad de INTRANT ni de DIGESETT), ¿cómo encontrar una solución a corto y medio plazo que sea posible dentro del marco de lo práctico?

El mercado siempre busca la respuesta y plantea la solución más eficiente. El surgimiento de parqueos privados es una idea de negocio en ciernes; pero, si el congreso creara un marco regulatorio que, a través de inventivos y exenciones promoviera el uso de inmuebles para parqueos y no para otros fines comerciales, quizás, en lo que el sector público se espabila y consigue recursos, los inversionistas privados podrían suplir en corto tiempo ese déficit, haciendo de la necesidad una virtud. No es mucho, pero es algo.