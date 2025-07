El perro: la manifestación más pura del amor incondicional sobre la tierra

Dicen que quien ha sido amado por un perro ha conocido una forma de amor que no admite condiciones ni exige nada a cambio. Amor puro, fiel, persistente. Hoy, 21 de julio, el mundo entero celebra a ese ser noble que no necesita palabras para hablarnos: el perro.

Esta fecha no es solo una oportunidad para agradecer su presencia en nuestras vidas, sino, sobre todo, para mirarnos como sociedad y preguntarnos qué hemos hecho —y qué no— por ellos. No es casualidad que se eligiera este día: en 2004, la Organización Mundial de la Salud reveló que el 70% de los perros del planeta no tienen un hogar. En ciudades como Lima hay más de cuatro millones de perros callejeros, aquí en República Dominicana se estima que son unos dos millones. Y sí, es en verano cuando más mascotas son abandonadas, porque muchos aún las ven como un estorbo en época de vacaciones.

Pero un perro no es un objeto. No es un adorno ni un juguete. Es una vida, con emociones, con miedos, con lealtades profundas. Es un ser que siente dolor, frío, hambre, y que, sin embargo, no deja de mover la cola cuando ve llegar a quien ama, incluso si ese amor no ha sido correspondido con justicia.

Tener un perro es una de las decisiones más humanas que puede hacer una persona, pero también una de las más serias. Requiere tiempo, cuidado, espacio, afecto, atención veterinaria. No basta con darles comida; hay que darles una vida digna, porque eso es lo que ellos dan: dignidad. Y un amor que nunca se agota.

A pesar de que el Estado dominicano se beneficia de muchos perros, que son héroes caninos y merecen nuestro aplauso, como los perros del CESAC, que protegen nuestros aeropuertos de amenazas invisibles; los de la Defensa Civil y los bomberos, que salvan vidas entre escombros; los perros de la Policía Nacional y de la DNCD, que ayudan a identificar criminales o encontrar drogas y los de OIRSA, que velan por la seguridad alimentaria en nuestras fronteras, sigue siendo el mismo Estado quien no ha asignado la atención y ejecución correctas al problema de los perros callejeros de nuestro país, pues estos son invisibles a sus ojos.

.

Esos que caminan en las calles sin rumbo, los que nacen bajo un carro, los que mueren sin haber conocido una caricia. Las perras golpeadas, pariendo solas en callejones. Los cachorros que se enferman y mueren sin un nombre. A esos, como Estado, como sociedad, les debemos más de lo que podríamos pagar.

No basta con decir que los amamos; hay que actuar. Se necesitan políticas públicas reales, presupuesto, campañas de esterilización masiva, educación desde las escuelas, refugios dignos, castigos ejemplares a los agresores. Porque el maltrato no es solo un acto cruel; es una señal de una sociedad rota. Y como toda herida, hay que sanarla desde la raíz.

Este Día Mundial del Perro es, entonces, una oportunidad para hacer justicia, para exigir cambios, y para recordar que en un mundo que muchas veces olvida lo que es la lealtad, los perros siguen dándonos una lección de humanidad. Una lección que no merecemos, pero que ellos nos dan cada día.

Porque ellos no fallan; aun cuando nosotros sí. Porque su amor no conoce abandono, y porque, en el fondo, todos los perros del mundo solo quieren una cosa: Que los amemos como ellos nos aman.

Feliz día a mis tesoros más bellos: Balú, Quijote, Luna, Cielo, Book y Vida. Y a todos los perros que han marcado su huella en mi camino, gracias por tanto.