El milagro del río Han

Estudio el cine coreano desde el año 2002. La entonces colaboradora de Listín Diario, Jennifer Marline, puso en mis manos algunos largometrajes de Kim Ki-duk, (ido a destiempo varios años después). Encontré valores perdurables en aquellas películas del maestro oriental que me motivaron a buscar a otros directores contemporáneos de ese país que por algunas causas no eran muy conocidos en la República Dominicana.

Un amigo en el Mercado de las Pulgas se convirtió en suplidor de algunas cintas de directores famosos y así conocí a Park Chan-wook, a Lee Chang-dog, a Hon Sang-so y a Bong Joon-ho, entre otros autores cuyo cine terminó por seducirme y convertirme en alguien distinto. Aquella cinematografía, la cual comencé a difundir en la República Dominicana, primero entre los pasantes de Listín Diario, y después en varios eventos dedicados al cine.

Hoy día, el cine coreano anda en boca de muchos escritores y jóvenes dominicanos quienes lo admiran y respetan. Ese ha sido el premio mayor que he recibido por la constancia en divulgar cintas con guiones fuera de lo común y valores estéticos apreciables. No me considero precursor de nada porque el cine coreano es exquisito y ya algunos dominicanos lo estaban disfrutando.

Por fortuna, tres embajadores de Corea en el país compartieron mis ideas y me apoyaran en el trabajo difusor. Donde quiera que se encuentren, los excelentísimos señores Park Dong-sil, Oh Han-gu y Kim Byung-yun junto a sus jóvenes miembros de sus respectivos acompañantes diplomáticos, les tributo mi afecto y respeto. Bien sabían ellos que el cine también puede estrechar la relación entre los pueblos.

Cuando comencé a escribir reseñas y comentarios sobre el cine de este hermano país, algunos se referían con sorna a mi labor y me cuestionaban mi favoritismo en lugar de atender al cine dominicano. Pero el tiempo es un animal implacable y se ha encargado de ubicar al cine coreano en el sitial que le corresponde en la cinematografía mundial.

Para que un filme de categoría como “Parásitos” alcanzara los más altos escaños de la Academia de Los Ángeles su director, Bong Joon-ho, tuvo que demostrar su innegable talento en cintas anteriores tan valiosas como “Barking dogs never bite”(2000), “Memories of murders (2002)” y “Mother” (2009), por ejemplo. Celebro el cine coreano como si fuera el cruce por un paso a desnivel que une el gusto popular con la vanguardia del cine mundial.

En mi primer viaje a Seúl, visité el Museo de la Caca (o del Pupú, según el decir dominicano). Es un sitio extraño, único, donde se reconstruye la historia de los sitios destinados a defecar. Se comenzaba por los históricos platanales, excusados y otros enclaves propios de la cultura coreana hasta llegar a los modernos inodoros con aditamentos especiales. El lugar invitaba a la avidez, y algunos visitantes entraban y salían de aquellas piezas museográficas como si fueran mercados ambulantes. La gerencia del museo tuvo que reforzar la vigilancia para evitar que las personas (mayores y menores) accedieran a esos raros tesoros.

En un instante en que mi vista dejo de recorrer aquellos extraños monumentos, vi las peripecias de un visitante con deseos repentinos de cumplir una necesidad fisiológica de segundo orden. Se tocaba el vientre con insistencia. Intentó acceder a uno de aquellos baños. Pero no ofrecían servicios públicos, pues solo estaban preparados para la exhibición museográfica. El Pupú había que hacerlo fuera del área expositiva, en un comercio cercano, donde se descubriera un local con ese tipo de instalación, previo permiso de su dueño. El hombre tuvo que salir hacia un lugar cercano ante la indiferencia de quienes se movían de un lado a otro de aquellos sitiales

