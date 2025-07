Otras disidencias sobre la sentencia TC/0788/24

Recientemente publicamos un artículo de opinión titulado “100 años de historia, cinco reformas electorales y un mismo vacío democrático”, en el que abordamos la decisión del Tribunal Constitucional dominicano que, al conocer una acción directa de inconstitucionalidad, declaró no conformes con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral. En dicho análisis, expusimos nuestra postura respecto la propuesta remitida por dicho órgano, por considerar que imponían cargas excesivas y desproporcionadas a los ciudadanos que aspiraban a cargos electivos sin pertenecer a partidos políticos, desnaturalizando así la figura de las candidaturas independientes.

En su sentencia, el Tribunal reconoció que las candidaturas independientes constituyen una forma legítima de participación democrática, que no debe subordinarse a la creación de organizaciones políticas accidentales ni quedar sujeta a formalismos que desvirtúen su esencia. Al aplicar el test de razonabilidad, concluyó que los medios legales utilizados no guardaban una relación proporcional con los fines constitucionales perseguidos, violando los principios de pluralismo político y razonabilidad consagrados en los artículos 40.15 y 216 de la Constitución.

La decisión, lejos de reconocer al Congreso Nacional una competencia abierta para legislar sobre la materia, limitó dichas facultades al establecer restricciones constitucionales precisas respecto a lo que puede exigirse a una candidatura independiente, imponiendo limites desde la supremacía constitucional. En tanto, para la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal dejó claramente establecido que no puede imponer nuevos requisitos discrecionales ni reinterpretar el contenido de la sentencia, aunque sí conserva su facultad reglamentaria para desarrollar aspectos operativos y administrativos necesarios para la inscripción de candidaturas independientes, siempre dentro del marco definido por la interpretación constitucional vinculante del fallo.

El fallo culminó con una sentencia interpretativa sustitutiva, acompañada de dos votos

particulares en disenso emitidos por los magistrados Army Ferreira y Vargas Guerrero.

No obstante, más allá de las disidencias internas al Tribunal, la sentencia ha suscitado intensos debates en sectores jurídicos, académicos y políticos, incluso entre los miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de estudiar los tres proyectos legislativos relacionados con esta figura, quienes han expresado inquietudes tanto sobre los fundamentos teóricos que sostienen la figura, como sobre su viabilidad jurídica dentro del sistema político-electoral dominicano, advirtiendo incluso que podría requerirse una reforma constitucional.

En este contexto, resulta oportuno revisar las distintas posturas -convergentes y divergentes- que se han manifestado en torno a la figura y administración electoral de las candidaturas independientes.

Expertos constitucionalistas como el Dr. Flavio Darío Espinal consideran que esta decisión “invita a la pulverización de la representación política”, señalando:“…Si las normas e instituciones vigentes permiten con facilidad que se postulen candidaturas desde instituciones sociales o cívicas con requisitos mínimos de inscripción, sin duda que estas se convertirán en una opción a mano para cualquiera que desee postularse, incluyendo quienes rompan con sus propios partidos políticos y no quieran someterse a ningún tipo de constreñimiento institucional”.

Dicho de otro modo, según esta visión crítica, los candidatos independientes podrían evadir los canales institucionales establecidos para la obtención de candidaturas, tal como ha sido la práctica en el sistema político-electoral hasta hoy.

Por su parte, el Dr. Eduardo Jorge Prats, en abierta contraposición a esa interpretación, defiende la decisión del Tribunal y sostiene que “en una democracia electoral razonablemente competitiva no debe desdeñarse el papel de la sociedad civil en la participación política”. Ha expresado su sorpresa: “…al ver la negativa reacción de los principales partidos políticos y sus dirigentes -los mismos que, siguiendo el equivocado y mercantilista credo empresarial, increíblemente apoyaron la más antipolítica de todas las posiciones: la unificación de las elecciones- frente a la valiente decisión del Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/788/24 que, en el fondo, no hace más que constatar que para que una candidatura sea independiente no se le puede exigir el apoyo de un partido político”.

Otra perspectiva, planteada por el Dr. José Lino Martínez en conversación con la autora, reflejan su escepticismo frente al principio de individualización de derechos —en contraste con los derechos colectivos encarnados por los partidos políticos— como vía eficaz para fortalecer la democracia. Le preocupa la desigualdad normativa que podría derivarse de la sentencia: mientras las candidaturas partidarias continúan sujetas a múltiples requisitos, las independientes se verían favorecidas por una liberalidad que, en su opinión, rompe con el principio de equidad democrática.

Asimismo, el profesor Cristóbal Rodríguez introduce un argumento de fondo: “¿Está facultado el Congreso para la creación de 'candidaturas independientes' como vía para la presentación de aspirantes? ¿Es conforme a la Constitución la decisión del Tribunal Constitucional que determina las condiciones de procedencia de este tipo de candidatura? La respuesta cónsona con el texto constitucional, en ambos casos, es que no”.

Y sintetiza su posición afirmando: “…la cuestión no es si el legislador se extralimitó en las exigencias para el reconocimiento de las candidaturas independientes, sino si está facultado para crearlas. Considero que la configuración constitucional del sistema de partidos lo impide”.

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Dr. Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo, ha expresado que: “La integridad del proceso electoral debe ser garantizada a través de mecanismos de control y supervisión efectivos… Las autoridades electorales deben asegurarse de que los candidatos independientes cumplan con los mismos estándares que los partidos políticos, en términos de la presentación de propuestas, la veracidad de sus plataformas y la observancia de las normativas electorales”.

Valoramos, con respeto y atención, cada uno de estos planteamientos, toda vez que las distintas apreciaciones sobre la interpretación, aplicación, alcance, viabilidad, aceptación o no de las candidaturas independientes reflejan una tensión jurídica y política significativa. Las posturas contrapuestas evidencian los desafíos que enfrenta la actividad regulatoria y el sistema democrático dominicano ante esta figura, sin duda polémica.

No obstante, existe casi un consenso en torno a la necesidad de propiciar un gran diálogo nacional, donde puedan examinarse las múltiples aristas de este debate y construirse una fórmula que permita -ya sea- la convivencia de esta figura con los partidos políticos, o el establecimiento de su inserción armónica dentro del espectro electoral. Por su parte, los accionantes del recurso sostienen que las candidaturas independientes ya gozan de existencia legal la cual es irrefutable, en virtud de la decisión comentada.

Como se podrá colegir, nos encontramos ante un momento definitorio para nuestra democracia, la cual se construye y se fortalece a partir de hitos como el que ha sido propiciado por la decisión del Tribunal Constitucional. Las medidas que se adopten a partir de esta sentencia tienen el potencial de generar transformaciones sociales profundas en nuestra arena política. Por ello, no resulta sorprendente que emerjan expresiones populares —cargadas de ironía, pero no exentas de sabiduría— como la de quien sentenció: “¡Que Dios nos agarre confesados!”. O, como suelo decir en estos casos: ¡Alea iacta est!