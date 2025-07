Sinfonía de voces: el arte de decidir con otros en mente

A veces, no es lo que se decide, sino cómo se decide, lo que determina si una acción es justa, sostenible y realmente orientada al bienestar. En muchas decisiones cotidianas y públicas no basta con tener la solución técnicamente correcta. Hace falta disposición para escuchar y sensibilidad ética para reconocer que otros también tienen algo que decir.

Decidir bien implica preguntarse si lo que se hace responde de verdad al bien común. No solo al interés del momento, ni al grupo que tiene más voz, sino al conjunto de la vida que compartimos. Una ética que busque justicia no puede enfocarse solo en los resultados. También importa el proceso. ¿A quién escuchamos antes de decidir? ¿Quién queda fuera de la conversación?

Desde la filosofía del alemán Hans Jonas surge el imperativo de la responsabilidad, que plantea una ética orientada al futuro. Jonas advierte que, ante la creciente capacidad del ser humano para transformar su entorno, tenemos un deber moral de actuar pensando en las consecuencias a largo plazo, no solo en los beneficios inmediatos (de Siqueira, 2001). La ética, entonces, no puede limitarse a las relaciones entre individuos, sino que debe extenderse al planeta, a otras formas de vida y a quienes aún no han nacido.

Esta idea se entrelaza con la visión del enfoque One Health, que subraya la interdependencia entre el ser humano, los animales y el ambiente. Aunque nació en el campo de la salud, hoy se aplica a decisiones tan diversas como el uso del suelo, la producción de alimentos o el manejo de recursos naturales. Nos recuerda que no hay acción verdaderamente ética si ignora sus impactos cruzados y que, para decidir con justicia, hace falta sumar miradas distintas: técnicas, sociales, comunitarias. Se trata solo de coordinar sectores, pero también de construir un diálogo donde todas las partes puedan aportar (Destoumieux-Garzón et al., 2018).

Aquí, el profesor español T. Domingo Moratalla, desde la bioética narrativa, ofrece una pieza clave. No basta con tener datos ni modelos. Para que una decisión sea ética, debe considerar las historias concretas de quienes la vivirán. Cada persona, cada comunidad, tiene una experiencia que otorga sentido a lo que está en juego. Escuchar esas voces no es un adorno, es parte del proceso que legitima y humaniza la decisión (Moratalla y Grande, 2013).

Estas son solo algunas de las perspectivas que pueden ayudarnos a repensar cómo tomamos decisiones. No se presentan como soluciones definitivas, sino como herramientas útiles para equilibrar lo técnico con lo humano, lo urgente con lo importante. Decidir bien no se trata solo de alcanzar resultados; se trata, además, de construir procesos que incluyan, respeten y perduren.

Hay una ilustración conocida, atribuida al escritor argentino Jorge Bucay, que cuenta cómo un elefante fue amarrado cuando era pequeño y, al crecer, nunca intentó soltarse. Esta imagen sencilla puede ayudar a visualizar cómo ciertas costumbres o estructuras pueden seguir limitando incluso cuando ya no hay razón para ello. Así sucede, a veces, con la forma en que se toman decisiones. Cuando se excluye el diálogo y se decide desde perspectivas alejadas de quienes vivirán los efectos, se perpetúan inercias que podríamos superar. Escuchar antes de decidir abre justamente ese espacio: un encuentro entre el saber experto y la vivencia social y cultural de los implicados. No es una concesión; es, sencillamente, una forma ética de estar en el mundo.

El doctor Michael A. Alcántara Minaya es coordinador del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Iberoamericana, Unibe, profesor de Estadística y Epidemiología, y miembro de la Carrera Nacional de Investigación.