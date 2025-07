Me siento en deuda con René Fortunato

Mi amistad con René Fortunato data de las Ferias Internacionales del Libro de 2004, cuando el cineasta abrió un stand para vender al público sus producciones y otros materiales fílmicos. Antes, nos vimos varias veces en los Festivales de Cine que organizaban Silvano Lora y Arturo Rodríguez Fernández, pero nuestra relación se estrechó en esos eventos librescos. Siempre lo consideré un precursor del cine-documental político en la República Dominicana al estilo de mi compatriota Santiago Álvarez, el cual él conocía y admiraba.

Pero a mí no me interesaba ese tipo de películas vinculada a la historia política del país, y así se lo hice saber. No obstante no me retiró su amistad, sino que siempre me distinguió y me consultaba.

Fui a ver algunas de sus producciones que exhibía en sitios determinados con gran afluencia de público. Puso en mis manos documentos importantes sobre la vida y la obra del cineasta dominicano ido a destiempo Oscar Torres con mucho desinterés y me instó en varias ocasiones a viajar a Cuba a rastrear en los archivos del Instituto de la Industria y Artes Cinematográficas (ICAIC). Me dio pistas invaluables sobre ese cineasta dominicano y las seguí porque todas me llevaron de la mano a descubrir verdades ocultas. También me presentó al laureado cineasta haitiano Arnold Antonin con quien compartí ideas y conceptos en varios Festivales de Cine celebrados en Santo Domingo. Hoy temprano desperté con la noticia de su muerte y esta me ha conmovido. René Fortunato creía en sus ideas y en la República Dominicana. Jamás permitió que nadie ni ninguna institución mercadeara sus películas y eso puede ser un ejemplo de cómo un cineasta puede lograr la venta de sus obras a través de múltiples iniciativas, sin ceder a los intereses del comercio.

Y nuestra amistad puede servir de ejemplo porque, a pesar de tener ideas distintas, el sentido profesional siempre está por encima de pequeñeces ideológicas que solo hacen sembrar la discordia y criterios falsos.