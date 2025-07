Pausa y movimiento

Dicen que vivimos un día menos, no uno más, y aunque hay algo de verdad en eso, no deberíamos vivir como si estuviéramos corriendo contra el tiempo.

Hay una presión constante que nos empuja: los comentarios de terceros, las comparaciones con nuestro entorno, la necesidad de no quedarnos atrás. Crecemos con la idea de que el descanso es pérdida, cuando en realidad, es tan importante como el movimiento.

Es necesario detenerse cuando se ha recorrido mucho. Es justo y necesario concentrarse en lo simple, cuando se ha cargado con lo complicado durante tanto tiempo.

Hace poco escuché a alguien describir lo que sintió al cerrar una etapa de formación muy demandante. Contaba que, más allá de la alegría y el orgullo por lo alcanzado, lo que predominaba era el alivio… y un profundo cansancio. No solo físico, sino del alma. Años de estar siempre en algo: trabajando, estudiando, cumpliendo. Movida por una autoexigencia que, aunque empuja al crecimiento, también puede hacer que se descuiden otras áreas de la vida: la emocional, la espiritual, la del disfrute.

Nos han hecho creer que valemos por cuantos títulos tengamos, cuando no es así. Que mientras más ocupados estemos, más exitosos seremos. Pero el golpe de realidad llega cuando comprendes que eso no lo es todo. Que un currículum lleno no necesariamente refleja una vida plena.

Aprender a no hacer nada después de haber hecho mucho, es un acto de amor propio. Y qué difícil se nos hace, porque incluso en el descanso sentimos la urgencia de avanzar. Nos cuesta mirar alrededor y agradecer, nos cuesta soñar sin ansiedad. Y, al final, no tenemos que vivir para demostrar. Basta con vivir en plenitud con uno mismo.