El cambio del cambio

El gobierno del “cambio”, acaba de dar un giro de 180 grados, ese cambio luce contradictorio, e inexplicable. La designación de Magín Díaz como ministro de Hacienda es muy buena noticia, él es un técnico respetado, no un “compañero de la base”, de ningún partido.

Lo inexplicable es que Díaz es un hombre de la extrema confianza del expresidente Danilo Medina y, en su “gobierno más corrupto de la historia”, dirigió Impuestos Internos.

¿Habrán decidido “manchar” el “cambio”? ¿Será que el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) no tiene a nadie con credenciales para el puesto? ¿Fue “sugerido” por algún organismo internacional, o es fruto de un acuerdo político.

Pudo ser un acuerdo político, recordemos que ahora todos los expresidentes y el presidente Luis Abinader “son amigos” y se reúnen con frecuencia. Recientemente se reunieron Abinader y Medina, ¿vino de ahí? Es extraño que Abinader le confíe su brazo recaudador, a un hombre de la entera confianza de Medina, de seguro eso se consultó en la reciente reunión.

Díaz no conoce, ni tiene compromisos con los “compañeros de la base”, ellos no buscarán nada en ese ministerio. Quizá el gobierno del cambio decidió cambiar para bien.

Según gente bien enterada, Díaz habría puesto algunas condiciones, como libertad de sustituir funcionarios del área de recaudación, específicamente las direcciones generales de Impuestos Internos y Aduanas. Luis Valdez Veras, el actual director general de Impuestos Internos estaría presentando su renuncia en el futuro cercano. De Luis Eduardo -Yayo- Lovatón, todavía no se sabe. Quizá también abandone el cargo después de cinco años, porque debe estar bien ocupado con sus aspiraciones presidenciales. Recientemente Abinader dijo que los aspirantes presidenciales no podrán hacer campaña desde el gobierno, si Yayo renuncia o no, dirá que tan serios son sus proyectos presidenciales.

Se oye claro, “algo canta sin cantar en el canto”, como decía la gran filósofa dominicana, doña Clementina.

Esto es muy extraño.

Los ex presidentes, como “clase gobernante”, quizá comparten personal, eficientizando la administración pública. Asistimos al cambio del cambio.