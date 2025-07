Balaguer y el intento de mutilar el jardín botánico

En estos días que se conmemora el día del fallecimiento del Dr.Balaguer, aprovecharé para pedirle que proteja al Jardín Botánico de la mutilación que quieren hacerle.

Los hermanos Juan, Hugo y Héctor con el Dr. Balaguer.

Es oportuna la ocasión para recordar algunos eventos pasados en sus gobiernos. Uno de ellos ocurrió en uno de sus primeros mandatos 1966-78. En una reunión de la Comisión Nacional de Desarrollo(CND) en el Palacio Nacional cuando todavía la CND era relativamente pequeña y compuesta por líderes nacionales y regionales. El tema de esa reunión era la política de construcción que iniciaría el gobierno. Ese miércoles al entrar al salón donde se celebraban estas reuniones, usted con un ligero movimiento de su brazo y mano, saludó a los presentes. Detrás de usted con una sonrisa y ligera inclinación, el jefe de su escolta General Luis Pérez Bello, saludo a su padrino y padre de crianza, Juan Guiliani V. que estaba a pocos metros. Mi padre, quien era miembro de la CND, pidió la palabra. En esa ocasión hizo una vehemente defensa de que el gasto fiscal debería ir al campo y no a la ciudad. Una clara alusión a lo que veía venir. Puso como ejemplo los multifamiliares en construcción en un barrio del DN llamado Mata Hambre. En un momento dio un puñetazo sobre la mesa para dar énfasis a sus palabras de que sería un error hacer eso. Indicó que las inversiones del gobierno deberían ir prioritariamente hacia el sector agrícola y a la construcción de presas para revolucionar el campo con una reforma agraria que creará nuevos empresarios agrícolas que serían los pequeños burgueses. Estos permanecerían en sus comunidades agrícolas y darían lugar a la creación de propiedades comunitarias que junto a políticas territoriales daría un equilibrio poblacional en todo el territorio. Mi padre terminó diciéndole a usted que ese tipo de política evitaría la migración del campo a la ciudad y a la creación de los barrios marginados. Usted presidente Balaguer miró a su viejo amigo y ex- colega de gabinete en la década del cincuenta, se paró de su silla y también dando con su puño sobre la mesa, le hizo saber a los

presentes y a toda la nación hacia donde iría el gasto público. En ese momento justificó con vehemencia su visión de una política de construcción de obras físicas y de edificios multifamiliares a nivel urbano. Pero también dijo que construiría grandes presas y haría la reforma agraria para modernizar al campo. Usted cumplió e hizo las presas de Valdesia,Hatillo, Jiguey, Sabana Yegua, Tavera-Bao, Sabaneta y otras sin endeudarse externamente.Lamentablemente no llegó a construir la presa que era el sueño de mi padre en Monte Grande.

Transcurrieron décadas y eso fue lo que se hizo en su gobierno. Pero a mi entender Dr Balaguer usted le dio mayor atención a las obras urbanas que al campo. No obstante debo admitir que el gran constructor y visionario estadista que era usted contrarrestó y trató de equilibrar los efectos negativos de ese crecimiento urbanístico. Esto lo hizo construyendo espacios verdes para que se constituyeran en bellos lugares y una especie de oasis del estrés que provoca el ruido y los humos de una urbe en crecimiento. Por ello construyó obras como el Parque Mirador del Sur, el del Norte, el Acuario Nacional y el Jardín Botánico. Recuerdo que una vez, ya al final de su vida, me pregunto si los grandes y modernos edificios construidos en las cercanías de París habían afectado la hermosura de esa bella ciudad. También recuerdo en otra ocasión su opinión contraria a que se continuará construyendo elevados en ciertas zonas de la capital. Pero aun así para mi algunos de estos recuerdos siempre serán una especie de paradojas en lo que fue su pensamiento económico.

En estos momentos peligra una de sus grandes obras como el Jardín Botánico. Esto ocurre en un momento en que el mundo entero reconoce la

urgencia de proteger los espacios verdes como herramienta vital contra el cambio climático, resulta alarmante que se considere mutilar parte del Jardín Botánico Nacional para dar paso a la ampliación de una avenida.

Más que una amenaza puntual, esta propuesta representa una visión obsoleta del desarrollo urbano, donde el cemento y el asfalto siempre tienen prioridad sobre la vida. El Jardín Botánico no es simplemente un parque; es un santuario de biodiversidad, un laboratorio natural, un pulmón urbano y un legado cultural que ha resistido por décadas el embate de una ciudad que crece desordenadamente sin freno.

Esto tiene precedentes en otros lugares del mundo. Ha ocurrido en ciudades como Bogotá, Buenos Aires y Río de Janeiro. Estas han vivido tensiones similares. Allí también se intentó justificar recortes a jardines botánicos en nombre de la “movilidad” o el “progreso”. Los resultados fueron claros: fragmentación ecológica, pérdida de especies, y deterioro irreversible de servicios ambientales.

En Río de Janeiro por ejemplo, la presión inmobiliaria sobre el Jardín Botánico derivó en conflictos legales. En Buenos Aires, las obras viales no tocaron el jardín, pero lo encerraron entre ruidos y humo, despojándolo de su belleza y equilibrio natural. El Jardín Botánico no es un lujo, es una infraestructura esencial y un espacio insustituible. Mitiga el calor urbano, captura carbono, alberga especies endémicas y ofrece educación ambiental.

El botánico nuestro a diferencia de una avenida, que puede rediseñarse, un ecosistema como este no puede trasladarse, ni compensarse.

Su mutilación sería una derrota para la memoria ambiental del país y para el futuro de nuestra ciudad. Es paradójico que mientras el mundo habla de “renaturalización urbana”, aquí se piense en amputar el corazón verde de la ciudad. La verdadera modernidad no está en más carriles, sino en más árboles y espacios como ese. Jardines como ese es lo que debemos hacer en las diferentes zonas de la ciudad. Las ciudades del siglo XXI entienden que el crecimiento debe ser armónico, no depredador. Los grandes proyectos viales pueden rediseñarse; la historia natural, no.

Los ciudadanos no deben permanecer indiferentes. Defender el Jardín Botánico es defender el derecho a respirar, a aprender de la naturaleza y a vivir en un entorno saludable. Es hora de dejar claro: no se negocia con la vida verde.

Dr. Balaguer cuánto siento que esto esté ocurriendo y que nuestro país siga bajo las improvisaciones. Espero que desde donde esté proteja a nuestro Jardín Botánico en lo que podría ser su primera mutilación