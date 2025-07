Juventud dominicana, entre desafíos y esperanza

En la República Dominicana, la juventud se encuentra en el corazón de una compleja realidad, sociocultural, religioso, familiar y académico. Lejos de ser un grupo homogéneo, los jóvenes de dominicanos viven realidades diversas, en medio de contrastes que van desde el acceso a oportunidades hasta la exposición a vulnerabilidades estructurales. Uno de los principales obstáculos que enfrenta su desarrollo integral es la fragilidad del régimen de consecuencias: la falta de una aplicación justa, oportuna y efectiva de sanciones o recompensas. Esta debilidad representa una crisis profunda en la cultura de la responsabilidad, cuyas repercusiones atraviesan todos los ámbitos que afectan directamente a nuestros jóvenes.

A nivel sociocultural, la juventud vive en una sociedad donde con frecuencia prevalece el irrespeto a las normas, el individualismo y la violencia como formas de sobrevivencia. La cultura del “tigueraje” y del “sálvese quien pueda” ha ido sustituyendo los valores como: solidaridad, empatía y civismo. Esto genera un entorno donde los jóvenes se sienten desprotegidos, y muchas veces tentados a reproducir estos mismos patrones por falta de modelos positivos y estructuras claras de orientación. Desde el punto de vista familiar, la falta de consecuencias coherentes en la crianza ha debilitado la autoridad responsable y afectiva. En hogares donde no se establecen límites claros, los adolescentes crecen sin asumir la responsabilidad ni el respeto por las normas. Esto puede generar entornos disfuncionales, cayendo en una permisividad dañina, o se incurre en formas autoritarias que no educan en valores, sino en el miedo. La familia, llamada a ser la primera escuela de humanidad, se ve afectada por esta crisis de coherencia y responsabilidad.

En el ámbito religioso, muchos jóvenes experimentan un alejamiento de las instituciones tradicionales; no por falta de fe, sino por una búsqueda de autenticidad que no siempre encuentran en las prácticas religiosas institucionalizadas. Ante la incoherencia entre el discurso y la práctica, la juventud busca espacios donde su espiritualidad pueda expresarse de manera más libre, crítica y comprometida. Sin embargo, también crecen los espacios de indiferencia o de religiosidad superficial, desconectada de la ética del bien común.

Académicamente, los desafíos son igualmente preocupantes. La falta de consecuencias reales ante el ausentismo, el plagio o la baja calidad en el desempeño académico genera desmotivación. Muchos estudiantes no encuentran sentido a un sistema que no premia el esfuerzo ni corrige con justicia. A esto se suma un modelo educativo que, en muchos casos, no logra conectar con sus intereses, realidades ni sueños. La falta de rigor y sentido ético en la educación perpetúa el ciclo de irresponsabilidad y apatía. La juventud dominicana vive una etapa de tensiones, pero también de grandes posibilidades.

Frente a este panorama, urge una transformación estructural. Es necesaria una educación ética integral desde la infancia, una reforma judicial valiente, una voluntad política comprometida y una juventud crítica y participativa. Solo con un régimen de consecuencias, justo y coherente, podremos formar ciudadanos responsables, esperanzados y activos en la construcción de una sociedad más digna, segura y humana.