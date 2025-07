Doña Damaris Defilló es para mí la figura más importante de la historia de la publicidad dominicana. No por su estatura como creativa publicitaria. No por su dimensión como ejecutiva de la industria. No por su trayectoria y sus años de ejercicio profesional. No por afectos personales porque no existen. No por ser mujer y gran estratega del negocio. No porque haya sido la primera mujer de la industria en fundar una agencia de publicidad de la estatura de la suya en el país. No, hago esta valoración, porque la mayoría de las personalidades que hemos entrevistado en el podcast PUB 101, un espacio especializado en temas de publicidad y marketing, se refieren a ella con admiración, respeto, agradecimiento y una consideración profesional excepcional.

La mayoría de los entrevistados o han iniciado su carrera con ella o en alguna ocasión laboraron en su agencia y la consideran como una verdadera escuela. Tal es el caso de Nandy Rivas, Nonora Elmúdesi, Checheo Rivera, Freddy Ginebra, Mike Alfonseca, José Antonio Rodríguez, en fin, muchos que la consideran como faro en el panorama publicitario dominicano.

Doña Damaris fundó su agencia en el año 1963, y desde entonces por ahí han pasado figuras muy grandes de esta industria, como es el caso de René del Risco, Ramoncito Díaz, Efraim Castillo, Daniel Pezzi, Iván García, Juan José Ayuso, Eduardo Valcácer, y otros estelares del negocio.

Con la fundación de esta agencia se marcó un hito profesional porque estableció un enfoque transformador en relación a la forma en que las marcas se comunicaban con los consumidores y a la vez estrenó estándares de medición sin precedentes en el país.

Su visión sobre la creatividad publicitaria se ha convertido en un lema para muchos: “acostúmbrate a resistir siempre la primera idea, deshecha también la segunda, y asegúrate de haber hecho tu mejor esfuerzo”.

Doña Damaris tiene la honra de haber contado con un portafolio de clientes donde figuran parte de las principales marcas del país: Brugal & Cia., E. León Jiménez, Cervecería Nacional Dominicana, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Banco BHD, Supermercados Nacional, Listín Diario, Codetel, Chase Manhattan Bank, Nestlé, Colgate, Gulf & Western, entre otras prestigiosas empresas locales e internacionales.

No tengo dudas de que su legado seguirá inspirando a aquellos que buscan la excelencia en la publicidad y su nombre ocupa un lugar privilegiado en la historia de esta industria en República Dominicana.