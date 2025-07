El control de constitucionalidad de las reformas constitucionales

La pasada semana adelanté mi opinión sobre la inadmisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad que contra reformas constitucionales declaró el Tribunal Constitucional. Pese a ser un punto virtualmente superado en el constitucionalismo comparado, la TC/0407/25 mantuvo en cuarto frío el criterio de la TC/0352/18: “[…] el contenido de la Constitución es inimpugnable por medio de demandas de garantías o mediante el ejercicio de procedimientos constitucionales”.

Si bien es verdad que nuestra carta sustantiva no le otorga textualmente a dicha sede la atribución de admitir a trámite peticiones de nulidad contra sus enmiendas, no menos cierto es que implícitamente la reconoce, pues en sentido amplio, ley no es tan solo la adjetiva, sino también a la fundamental, la suprema, la ley de leyes que estructura todo el ordenamiento jurídico.

Más aún, la de otros países tampoco consagra de forma expresa la competencia en estudio y, sin embargo, la han asumido con base en el principio de unidad de la Constitución y en interés de preservar su identidad y estructura básica. De hecho, el art. 184 de la nuestra le asigna al colegiado constitucional la función de garantizar su supremacía y defender “el orden constitucional”, sin omitir órgano público alguno.

Por pura lógica, esa función abarca la verificación de la constitucionalidad de todo acto de poder, incluido el reformativo de la carta sustantiva. En efecto, el constituyente derivado le debe a ella plena obediencia, por lo que está obligado a enmarcar su atribución en los límites materiales que prevé y con observancia del surco procedimental reglado.

Alba Beard Marcos emitió un voto disidente muy bien fundamentado, en tanto que Manuel Ulises Bonelly salvó el suyo, coincidiendo en que una serie de supuestos justificarían que la corporación a la que ambos pertenecen active su poder de control. Tristemente, los demás jueces piensan distinto: “Colocaría la decisión del poder constituyente bajo el cuestionamiento de un poder constituido por aquel, lo cual es incompatible con lo previsto en el art. 267 de la Constitución”.

De nuevo, aquí se impone aclarar que la Asamblea Nacional Revisora es ciertamente un poder constituyente, pero no originario, sino derivado, por lo que el núcleo de su competencia no es omnímodo. Si bien es verdad que le corresponde reformar la carta política, no menos cierto es que carece de fuerza jurídica para hacer lo que le venga en ganas. Debe respetar formalidades y contenido, o sea, la secuencia de actuaciones procedimentales y los extremos sustantivos.

En caso de saltárselos, el resultado quedaría viciado de nulidad absoluta de conformidad con los arts. 6 y 73. El 18 de octubre de 2024, Roberto Gargarella, Xisca Pou, Isabel Cristina Jaramillo, Claudio Grossman, Yaniv Roznai y varias decenas más de constitucionalistas de todo el mundo, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de México una instancia preñada de verdades de a puño. En calidad de amicus curiae en el marco del conocimiento de varias acciones que persiguen la nulidad de la más reciente reforma constitucional de ese país, recordaron que la teoría de las reformas constitucionales inconstitucionales ha sido reconocida en Perú, Colombia, Turquía, Austria, República Checa, Eslovaquia, Italia, Bangladesh, Taiwan, Kenia, Tanzania y la India, entre otros.

Asimismo, señalaron que la Constitución argentina de 1994 no contiene previsiones expresas sobre control judicial de las reformas constitucionales, lo cual no ha sido óbice para que su Corte Suprema haya abordado el asunto más de una ocasión. Para ello, ha sustentado tres criterios “ligeramente distintos, pero en todos los casos cercanos a la idea de que el cumplimiento de los requisitos de competencia y procedimiento es preceptivo, sea cuál sea el grado de deferencia con el que la Corte decide emprender ese examen”.

Como es fácil advertir, la ausencia normativa en el país de Evita, Borges y Mafalda no impidió que su más alto tribunal hiciera suya la doctrina de marras, a fin de evitar que el reformador erosione valores o principios fundamentales. Una modificación que reduzca la cláusula del Estado de derecho, el principio de supremacía constitucional, la alternancia en el ejercicio del poder, la libertad de culto, el derecho a la dignidad, entre muchas otras posibilidades, excedería por mucho la competencia del constituyente derivado.

Los suscribientes del comentado documento ofrecieron un ejemplo que debería mover a la reflexión a nuestro Tribunal Constitucional: “Si una mayoría legislativa… decidiera privar del derecho al voto a la minoría opositora, dicha reforma impediría que el “juego” de la democracia constitucional se siga “jugando”. Tras la reforma, el único “jugador” habilitado para participar de la “partida democrática” sería el propio gobierno, quien habría puesto fin al sistema constitucional apelando a una visión degradada de la democracia: una democracia reducida a elecciones y regla de la mayoría”.

El partido oficialista cuenta en la actualidad con la fuerza necesaria para trocar esa hipótesis en realidad, y si visáramos el razonamiento del supremo intérprete de nuestra Constitución, no pudiera adjudicársele la sanción contemplada en sus arts. 6 y 73: nulidad de pleno derecho. Lo mismo sucedería si con menos de las dos terceras partes de los votos que exige el art. 271, se aprobara una enmienda, porque la facultad de control que a sí misma se desconoce la corporación constitucional, equivale a una modificación “contramayoritaria”.

Es el desacierto en el que hace tres décadas, bajo un Estado de derecho menguante, se ancló la Suprema Corte de Justicia: “Las disposiciones de la Constitución no pueden ser contrarias a sí mismas”. Y muy a pesar de que de entonces a esta parte se cuentan por montones las voces autorizadas que han abogado por el contrapeso deliberativo del poder de reforma, como la de Zagrebelsky para quien “el poder de revisión de la constitución se basa en ella misma”, aquí seguimos eludiéndolo en virtud de una interpretación exegética de la normativa fundamental.

Al mantener el art. 185.1 constitucional enrocado en la misma posición, la sede constitucional desconoce también a Alexander Hamilton, citado por Gargarella y los demás, en el sentido de que asumir la atribución en análisis no supone más que el poder del pueblo es superior al detentado por los órganos constituidos.

No entenderlo así es el mejor pábulo para que la Asamblea Nacional Revisora, con su composición cambiante en función de las mayorías y minorías representadas en el Congreso Nacional, se despache cualquier día con un tremendismo antidemocrático que nos tense como cuerdas los músculos y provoque el corazón nos lata en la garganta.

Me socorre el convencimiento de que, más temprano que tarde, el Tribunal Constitucional saldrá de su encierro soberanista, y como vigilante y protector de la carta magna que es, desplegará su poder de control sobre el procedimiento de reforma y los límites sustantivos que el constituyente derivado, como órgano constituido que es, está inexcusablemente obligado a respetar.