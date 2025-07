Riesgos de la tolerancia de Abinader

Abinader debe ser menos Luis y más Presidente para concretar su aspiración de ser recordado como un mandatario que mejoró la calidad de vida de los dominicanos y que dejó un mejor país que el encontrado al asumir en 2020. Es un tema de autoridad.

El desguañangue de los finales de mandato parece adelantarse y el líder perremeista solo se limita a exhortaciones, que son recibidas por las aspiraciones extemporáneas como palabras al viento.

“Soy un presidente tolerante y democrático, pero todo tiene un límite”, dijo Abinader y advirtió que “si quieren hacer campaña, deberán dejar sus cargos”. Los medios hablaron de “enérgico mensaje”, “seria advertencia”, “golpe en la mesa”, “firme mensaje”, mientras los aspirantes saludaron el pronunciamiento y dirigieron el índice a “los otros”. Choteo o cinismo, en el caso de algunos, que están en abierto proselitismo.

¿Tolerancia que raya en lo permisivo? Este rasgo de la personalidad es peligroso cuando se ejerce el poder. Al expresidente Leonel Fernández le resultó cara su extrema permisividad ante funcionarios de sus gobiernos y aún se le cuestiona que permita actitudes egocéntricas que afectan el proceso organizativo del partido Fuerza del Pueblo.

“Todo tiene un límite”, advierte Abinader, pero es evidente que el perímetro ha sido ensanchado por los aspirantes, que podrían temporalmente ralentizar la marcha, pero que jamás volverán a la gatera.

El mandatario carga con la culpa de haber dado el pistoletazo de salida, al llamar a una reunión a los aspirantes a pocos días de ganar las elecciones de mayo del 2024. Hoy, a poco más de un año de ese error, muchos lucen caballos desbocados con poco tiempo para la gestión de gobierno. “Que gobierno Luis, este es su gobierno; el mío es a partir del ’28,”, parecería ser la divisa de algunos embriagados de aplausos de sus empleados y seguidores.

Abinader ratificó su jubilación al 2028, agregando otros candados a la Constitución, con una reforma que solo él la asumió como prioridad y que le demandó muchas energías, de mejor utilidad para otros proyectos legales y de gestión.

Abinader, aunque lo tilden de egoísta, debería centrase más en su legado en el segundo cuatrienio, que no alcanza el año y da algunos signos de cansancio. Simplemente, centrarse en terminar bien. Y si no puedo contar con “ellos”, entonces que no cuenten conmigo, podría razonar. Reciprocidad. Ser justo.

Algunos perremeistas de inflado ego, entienden que un Abinader jubilado tiene que añoñarlos y permitirles todos sus excesos y necedades, olvidando que sin un final de mandato medianamente aceptable no hay candidatura que pueda mantener al PRM en el gobierno.

Aspirantes presionarán para que se flexibilicen los controles en la administración pública y que se aumenten los favores a sectores que financian campañas, camino riesgoso que siempre termina en expedientes judiciales.

Los casos de corrupción comienzan a llenar los tribunales de civiles, militares y policías que no creyeron en el discurso anticorrupción de Abinader y el PRM, al llegar en 2020, pese al simbolismo de llevar a Miriam Germán a la Procuraduría. Según los más recientes cometimientos judiciales del ministerio público, se han reproducido los mismos esquemas que llevaron la prisión a ministros, directores, generales, empresarios y familiares del expresidente Danilo Medina. Por ciento, ninguno con sanción definitiva.

En las elecciones de 2012, Leonel Fernández llevó el déficit fiscal a casi 200 mil millones (dijo Temo) para dejar en el poder a Danilo, que pudo superar a Hipólito en horas de la tarde del día de las votaciones.

Medina al asumir dijo encontrar “un maletín de facturas” e inició la persecución de los peledeistas ajenos a su grupo.

Cuídese, Presidente.