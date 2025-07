Contar mis muertes

No sé dónde andarán hoy las mujeres que me amaron o dijeron amarme. Les he perdido los pasos de la misma forma en que perdí mi pelo negro y mis caprichos de andarín. Lo mejor que pudieron hacer es matarme porque no valgo la pena como relicario o retrato del tiempo. El amor no es un carnaval que se exhibe todos los años sino un sentimiento que une a una pareja por determinada causa, casi siempre afectiva. Sin embargo, la mujer es más propensa al recuerdo porque cuando existió una buena relación, las llamas no se apagan.

De mis muertes he contado algunas, pero hay otros que episodios me piden a gritos salir al mundo para hacerme muecas que, más que miedo, me provocan sentimientos de humor.

Mi primera muerte ocurrió antes de cumplir los nueve años. Mi tía-abuela me vistió de encantamientos para saludar a los barbudos que entraban triunfales en La Habana el primero de enero de 1959. Lo que sucedería después es un secreto a voces que me ha conducido por su mano hasta este presente con un nudo en la garganta. Pero allí terminó mi historia de niño consentido para comenzar otra donde fui entendiendo el tamaño de unaa manzana envenenada.

Mi segunda muerte ocurrió años después. Mi padre quedó sin trabajo al ser expulsada del país la Agencia Internacional de Noticias United Press International (UPI). A la salida de la escuela él me llevaba hasta el sexto piso del edificio de las calles Prado casi esquina a Neptuno donde aprendí a manejar las noticias que llegaban por los teletipos, clasificarlas y ordenarlas. Para mí, aquellos aparatos era un adelanto de los diarios digitales.

Por esos días un médico cubano a instancias de mi madre descubrió que mi hígado no funcionaba. Me atendió con cuidados hasta que se marchó de Cuba. Y yo también me marché, pero no de Cuba, sino del tratamiento.

Mi tercera muerte ocurrió cuando decidí irme de mi casa como integrante del primer ómnibus que por allí cruzo: el Servicio Militar Obligatorio. Como era un aprendiz de rebelde, aquella oferta tentadora tenía un significado que mi inmadurez no me permitió ver. Hasta abandoné el título recién ganado de Experto Regional de Ajedrez con buenas proyecciones de continuar en el Juego Ciencia.

Mi cuarta muerte llegó junto con mi decisión de estudiar la carrera de Licenciatura en Derecho, cuando en realidad todo apuntaba a mi acercamiento profesional al periodismo y a la literatura. Me gradué con honores y el gobierno me sedujo creyendo que junto a mi talento, había comprado mi conciencia.

Fallecí por quinta vez con Nicolás Guillén. Al siguiente día, después de su partida, entendí que un escritor dentro de mí amenazaba con salir, desplanzando al periodista.

Desde ese día hasta abril de 2012 vivía para los míos, me olvidé la máxima para un escritor que aspira a llegar a miles de lectores. Me concentré en reunir a mi familia, echarla a andar y sobrevivir con un exceso de peso propio de la mala vida alimenticia y de la falta de ejercitación cotidiana. Trabajo me costó, al igual que mucho tiempo. Pero, como dice el dicho, pude cambiar la vaca por la chiva.

Después volví a verme entre hospitales y doctores eficientes que me han salvado. Pero ninguna de esas precariedades personales las atribuí como muertes. Por el contrario, fueron resurrecciones. Con ellas pude terminar este cuento con cierta dosis de entusiasmo, apelando a una memoria sin acusar de sobreactuación. Hoy no sé cuándo volveré a morir.

Por suerte vivo rodeado de gentes que me quieren o no. Gentes buenas y malas, y otros que me miran de reojo como si fuera un extraño. Subo y bajo de peso como un actor que debe enfrentar personajes con determinadas condiciones físicas. También subo y bajo varias veces al día desde un tercer piso con mi bulto donde incluyo el móvil junto a una laptop y una funda de desechos que va directo al zafacón. En Santo Domingo solo he hallado distracciones en el camino. Y también mis libros: ninguna muerte me los ha podido arrebatar.. Y eso me hace feliz. Y en los trajines de la sobrevivencia, ando. Todo lo bueno y lo malo que he hecho ha sido un acto de amor, puro y simple. Y nada más.