Los continuos y precisos saberes que las neurosciencias alcanzan y comparten sobre los determinantes biológicos son, ademas de crecientes, cada vez más fascinados y, al escribir sobre ellos, más fascinantes. Desde la experiencia verificable, nos conducen desde el misterio ancestral a las luces actuales, basadas en hechos y evidencias empiricos, organicos y verificables que permiten explicar —desde el cerebro— la fuente de lo que somos, de lo que podemos ser y hacer.

Tratando —en honor al humanismo que todo ser humano ha de profesar— que cada conocimiento se traduzca en aplicaciones prácticas que beneficien a la gente y a las sociedades, ante el hallazgo de Raúl Portugal, del Centro de Neurociencia y Biología Celular de la Universidad de Coimbra, en Portugal, y sus colaboradores, respecto al rol destacado de los microARN (miARN ) en la regulación de la actividad neuronal y su relación con los cambios moleculares que subyacen al aprendizaje y a la memoria, no se puede más que preguntar: ¿desde el cerebro ha de pensarse, diseñarse y ejecutarse el aparataje institucional que gestiona y sirve los diferentes grados de la Educación?

Para discernirlo, otra pregunta de investigación podría ser formulada: ¿es posible estimular los miARN para que incrementen su rol de capa esencial de regulación entre la actividad neuronal y los cambios moleculares que apoyan el aprendizaje y la memoria?

Quien neurólogo no se es, debe pregunta a uno de esos expertos. Si no esta a la mano, a una IA. Esta, en un párpadeo de segundo, respoderá El rol de los microARN (miARN) en la regulación de la actividad neuronal y su relación con los cambios moleculares que subyacen al aprendizaje y la memoria es un área de intensa investigación, lo cual es sabido. Agregará que los miARN son pequeñas moléculas de ARN no codificante que juegan un papel crucial en la regulación post-transcripcional de la expresión génica, modulando la estabilidad del ARN mensajero y afectando la traducción de proteínas en las células.

El interés, sin embargo, está en saber más específico y urgente. Por ejemplo, descifrar cómo, en el contexto neuronal, los miARN pueden regular diversas rutas y procesos, como la plasticidad sináptica, la formación de la memoria y la respuesta a estímulos, lo cual —se sabe— hacen y muy bien.

¿Y si “manipulándolos” se podrían mejorar la calidad educativa y la memoria, a nivel global?

Dedicimos dejar a un lado y no absolutizar lo relativo a la capacidad de los miARN de modular las respuestas a los estímulos. ¿La razón? A su expresión institinva —de supervivencia—, el sistema cultural humano agrega otra capa, no biológica, resultado de la educación y la experiencia que, sin embargo, deviene biológica al ingresar al organismo a través de estímulos para terminar existiendo como cadena sináptica. Esa “apropiación” orgánica de hechos externos al cerebro y a las neuronas puede, en casos, quedar como capa “inferior” a, por debajo de, la cultural, siendo la causa de respuestas ante estímulos desgajadas del “deber” del cerebro de despachar respuesta que preserven la integridad orgánica y la supervivencia, como pueden demostrar las autoagresiones y los suicidios.

Conocer las capacidades de interactuar con estos miARN tiene, ahora, un objetivo fundamental: explicar y saber si es posible modificar hacia su mejora, lo que por doquier presenta unas inexplicables falencias: las caídas estrepitosa y persistentes de la calidad en los resultados educativos mundiales, incluyendo los de la República Dominicana, claro está.

Las fuentes consultadas postulan que para la estimulación de los miARN con fines de maximizar su función en estos procesos, existen estrategias posibles que los investigadores exploran.

La primera: estimular incrementos neuroanles cuantitativos y cualitativos. Es decir abordar la neurogénesis para fomentar la capacidad orgánica de producir neuronas sanas. La vía de lograrlo que se ha ifnormado es tan simple que mueve a una sorpresa que parece hacer guiños al desconcierto: además de otros procesos, se informa, que este procedimiento incluye el ejercicio físico, una dieta saludable, el aprendizaje continuo y la reducción del estrés.

Nótese, recursos a la mano de todos, más en un país aún semi industrial.

Para incrementar las capacidades del aprendizaje y la memoria, entonces, en vez de pan y embutidos, se recomienda ingerir plátanos, yuca, batatas, rulos, yautía, ñame, aiyama, huevo, berenjena y carnes no procesadas…

También destacamos que ejercitar el cerebro mediante “el aprendizaje continuo” optimiza la posibilidad de aprender y robustecer la memoria.

No podemos evitar observar cómo las neurociencias validan, en pleno siglo XXI, al viejo Aristóteles. El estagirita planteaba, en términos generales, que haciendo se aprendía a hacer. Si quieres ser un buen arquitecto —decía— ¡construye!

Y en términos más amplios y prácticos: la praxis es la madre de todas las destrezas.

De manera que si no hay cerebros que, orientados hacia el aprendizaje, aprende, no habrá incorporación de saberes al sistema sináptico.

A la luz de este primer medio de optimización del rol regulador de los miARN a favor de la neurolasticidad, se podría hacer la recomendación primera a favor de otorgar una mejor oportunidad a los resultados en la calidad del aprendizaje nacional: las escuelas han de ser transformadas en centro y espacios en los cuales ¡los estudiantes aprenden aprendiendo!

Aprender aprendiendo, hacer haciendo, una verdad escrita por Aristóteles en su “Ética nicomaquea”, por allá por el siglo IV antes de Cristo.

¡Y quienes gestionan los sitemas educativos y enseñan aún veinticinco siglos después no se dan por enterados!

Volveremos con más sobre cómo los hallazgos científicos pueden aplicarse directamente al diseño de políticas educativas para, superando la cháchara “pedagógica” para aprender aprendiendo, mejorar los aprendizajes y la memoria de los docentes y los educando.