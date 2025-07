Inversión en salud con propósito

Vemos la salud no solo como un derecho humano fundamental, sino también como un pilar estratégico del desarrollo nacional. En la República Dominicana, el gasto en salud como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) ha mostrado avances tímidos, pero persisten desafíos importantes en términos de calidad, equidad, sostenibilidad y eficiencia. En este contexto, no se trata únicamente de gastar más, sino de gastar mejor. La inversión en salud debe ser acompañada por reformas estructurales que optimicen el proceso de atención, fortalezcan la calidad de los servicios y garanticen una justa compensación al personal de salud.

Según datos del Banco Mundial, el gasto público en salud en la República Dominicana ronda el 2.9% del PIB, cifra por debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe (aproximadamente 6%). Esta brecha se amplía si analizamos el gasto per cápita: mientras países como Chile o Costa Rica superan los 1,000 USD por habitante, la inversión dominicana aún está por debajo de los 400 USD anuales.

Sin embargo, el análisis del gasto no puede limitarse a valores absolutos. En economías con PIB variable, como la dominicana, el valor relativo puede oscilar debido a factores externos como inflación, devaluación o crisis globales. Por ello, resulta esencial construir una perspectiva centrada en el retorno de la inversión: ¿qué resultados en salud estamos obteniendo por cada peso gastado?

Celebramos la buena inversión en salud: hospitales renovados, equipos de última generación, programas ambiciosos. Pero al mismo tiempo, siento la necesidad de invitar a una reflexión más profunda: ¿Estamos construyendo un sistema de salud realmente centrado en las personas? ¿O seguimos atrapados en una lógica de gasto fragmentado, sin cambios estructurales que garanticen calidad, sostenibilidad y resultados?

En República Dominicana, el modelo sigue enfocado en lo curativo, en el hospital, en la urgencia. Pero descuida lo más importante: la atención primaria, la prevención, la salud comunitaria y la continuidad del cuidado. Necesitamos transitar hacia un sistema basado en evidencia, apoyado en tecnología, y guiado por indicadores de calidad. No se trata de crear estructuras nuevas solo por aparentar modernidad, sino de alinear procesos, personas y plataformas con una visión clara: mejorar vidas de forma sostenible.

También debemos dejar atrás la narrativa polarizante entre lo público y lo privado. Cada centro, sin importar su naturaleza jurídica, debe asumir un compromiso real con la calidad, la ética y la transparencia. Lo que importa no es si el centrol es estatal o privado, sino si brinda atención segura, humana, efectiva y centrada en el paciente.

La salud no debe verse como terreno de competencia ideológica, sino como un espacio de colaboración responsable, donde los prestadores, usuarios y financiadores compartan una misión común y midan resultados con criterios objetivos.

Invertir en salud no es solo una decisión presupuestaria. Es una decisión ética, técnica y estratégica. Y para que esa inversión tenga sentido, debe estar guiada por un concepto claro de valor en salud: lograr los mejores resultados clínicos y humanos posibles, con eficiencia y responsabilidad.

En ese sentido, tanto el paciente como el proveedor y el financiador deben tener acceso a información transparente, que les permita evaluar el valor real de los servicios que se ofrecen y se reciben. Solo así podemos construir un sistema en el que todos sientan que la salud no es un privilegio, sino un derecho fundamental.

No podemos ignorar que estamos en una era donde la tecnología biomédica y los medicamentos innovadores representan un desafío enorme en términos de costo. Países con baja escala de compra como el nuestro, sufren especialmente la presión financiera que esto genera.

Y si a eso sumamos un sistema que ofrece compensaciones desiguales al personal de salud, lo que obtenemos es fuga de talento, frustración profesional y baja productividad. La inversión debe incluir una revisión seria y profunda de los esquemas salariales, condiciones laborales y oportunidades de crecimiento. El capital humano es el corazón del sistema, y debe ser tratado como tal.

Basado en estas prácticas, propongo los siguientes pasos para avanzar:

1. Reforma estructural del proceso de atención, centrada en la atención primaria, prevención y redes integradas (público-privadas) de servicios.

2. Asignación progresiva del gasto en salud, con una meta mínima del 5% del PIB para 2030.

3. Fortalecimiento de la rectoría estatal, para una mejor planificación, regulación de precios y compras centralizadas.

4. Compensación justa y competitiva para el personal de salud, alineada con desempeño y estándares regionales.

5. Alianzas público-privadas y académicas para impulsar innovación, formación y evaluación de impacto.

Lo que necesitamos no es solo más inversión, sino una inversión con propósito. Un sistema que no se limite a sobrevivir, sino que se proponga transformar. Que ponga a las personas en el centro, y que mida su éxito no en estadísticas frías, sino en vidas mejoradas, en familias protegidas, en comunidades resilientes.

Invertir en salud es invertir en el alma del país. Hagámoslo con visión, con responsabilidad y sobre todo con corazón.