Aranceles para todos

El cuento es muy conocido no porque lo escribiera Esopo, sino porque, al final, los seres humanos son iguales en todos los lugares y sienten los mismos miedos, frustraciones y anhelos, aunque se encuentren separados por miles de kilómetros o años.

La historia de “El Pastorcillo Mentiroso” encierra una poderosa lección, de esas que la humanidad necesita recordar de vez en cuando para no olvidar su naturaleza; y también porque, pese al simplismo, se mantiene grabada en el subconsciente del individuo durante toda su vida, como una brújula que marca el norte sin importar las circunstancias.

El cuento encierra el mensaje de no menospreciar a los demás ni irrespetar su tiempo, y que las informaciones serias –las que comprometen nuestra supervivencia–, deben tratarse de un modo serio y responsable. Abusar de la verdad y la confianza es abusar de los demás, por eso, decir que va a venir el lobo una y otra vez (y luego quedar en evidencia con que el anuncio era mentira) supone el riesgo de que un día no nos crean y que, llegado el momento, quedemos solos y sin ayuda, porque la gente dejó de creer en nosotros.

El presidente Donald Trump –experto y probado negociador–, ha asumido como política de Estado dirimir los asuntos de los Estados Unidos de la misma forma en que los dirimiría en una empresa privada. De la eficacia del método el tiempo dirá; de la elegancia y apego a las normas tradicionales de la diplomacia hablarán los burócratas; ahora bien, los puristas de la realpolitik convendrían (incluso horrorizados) en que todo método se valida en el resultado.

Decidido a romper el Orden Mundial erigido por el propio Estados Unidos en los albores de la Guerra Fría, y convencido de que otro orden más favorable a su país es posible (lean bien, a su país, a nadie más), el presidente Trump ha volteado la mesa, las fichas y las sillas, dejando a los jugadores absolutamente descolocados; acaso porque, en tanto maestro del arte de negociar, sabe que por mucho que sueñen, deseen, aspiren o digan lo contrario, no renunciarán (ni pueden hacerlo) a la necesidad apremiante de tener que seguir jugando.

Cuenta a su favor con el peso comercial, industrial, político y militar de su país, que, pese a cuestionamientos, altibajos, indicadores decrecientes, críticas internas y externas, etc., continúa siendo la superpotencia más formidable de la historia; a pesar de que sus adversarios y enemigos pontifiquen en torno a un fin que no llega, una caída del dólar que no ocurre, o un quiebre social que no se ve a la vista.

No importa si los nuevos aranceles empiezan hoy, en agosto o nunca; o si son otra puesta en escena de la estrategia de negociar bajo la presión del mal menor. Nadie se quiere quedar fuera de la fiesta… y nadie lo hará.