Agliberto, memoria y futuro

El fallecimiento de Agliberto Meléndez, militante catorcista, cineasta consagrado y gestor cultural, es una pérdida sensible para el país, sobre todo en los áridos tiempos actuales. Para quienes creemos en el poder de la cultura para generar los urgentes cambios sociales que se requieren hoy, el ejemplo de la vida y obra de Agliberto nos trazan una ruta.

En un Pasaje de Ida, su laureada película sobre el drama social de la migración clandestina, cuyo elenco integró a antiguos miembros de la otrora Secretaría de Cultura del Movimiento Revolucionario 14 de Junio (como Pepito Guerra, Delta Soto, Niní Germán), una escena en particular pareciera dejar plasmado el testamento político de Agliberto. Una pareja de esposos, interpretados por Félix Germán y María Castillo, discute los planes del marido de irse del país como polizón. El marido argumenta: “Aquí no hay futuro. Si me quedo aquí nos morimos de hambre”. A lo que la mujer responde: “Nosotros nacimos aquí. ¡Tiene que haber una forma de arreglar este país!”. La memoria de Agliberto será siempre compromiso de esperanza y de lucha por la dignidad para todos.