Calma chicha en política es mal agüero

Los códigos para gobernar están escritos, pero no siempre se aprenden ni se recuerdan al momento de su aplicación porque los eventos no se producen según un guion sino que deben ser interpretados por los líderes y ajustarlos según las coyunturas. A veces tienen acierto o rotundos fracasos.

Y es que el poder es “una máquina de picar carne”, como escuché decir al presidente Balaguer, y los líderes en el ejercicio por conocer el alma humana viven calumniados y alabados por gente que cambia de chaqueta según sus conveniencias.

También la vida muestra como el ejercicio del poder implica actos que desentonan con la hipocresía. Cuando me estrenaba en la crónica política un veterano me dijo que el Estado es sagrado y solo quien es capaz de asesinar a su hermano para mantener la paz social merece encabezarlo, por eso un líder debe saber qué busca y cómo lograrlo con el menor daño posible.

Durante los 12 Años me encarcelaron en La Victoria, implicado en una presunta trama del revolucionario Homero Hernández para asesinar al presidente Balaguer. En el penal otro veterano me dijo que al planear matar un presidente se debía evaluar si el sustituto no sería peor que la víctima. Esto influyó para que afinara mi mira.

En esas cosas pensaba ayer al percatarme de la calma chicha en que discurre el país donde quizá por el Coriolis o por lo que sea, los vientos fríos y calientes, altos y bajos se mueven en diferentes direcciones y la inamovilidad social hace creer que los partidos están al pairo, ambiente semejante o clima de un anti ciclón. Y me dio por seguir la analogía de la calma que precede a la tormenta al analizar el tiempo político.

El gobierno va sin oposición aparente mientras se registra un deterioro de los servicios públicos, alza en el costo de la vida, poca inversión en obras de infraestructura mientras externamente hay confrontaciones entre las potencias económicas que inducen a creer que habrá un impacto negativo en los negocios, sobre todo del turismo y a esto hay que añadir la variable Haití para que completar una ecuación compleja.