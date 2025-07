¿Legisladores indiferentes?

Liento veinte o ciento os legisladores, según nuestra Constitución, tienen como compromiso: representar, legislar y fiscalizar. A eso agregamos que también, deben canalizar reclamos y necesidades de su jurisdicción. Se le da la facultad de ser VOCEROS de quienes confiaron en ellos al elegirlos y hasta de los que no los votaron. Traigo el tema a debate, no porque los senadores y diputados que representan mi región Enriquillo ignoran cuál es su compromiso. No, eso nunca. Pero les recuerdo que entre sus compromisos está el defender su región y reclamar obras para su desarrollo. Me llama la atención el SILENCIO de los representantes de las provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales sobre el proyecto Monte Grande. Una presa concebida para integrar a la producción más de 700 mil tareas, proporcionar agua abundante y de calidad a miles de personas y generar energía eléctrica.

En enero del 2024, el presidente Luis Abinader inauguró el embalse que recoge las aguas de río Yaque del Sur. Ese día, el mandatario anunció que llamaría DE INMEDIATO a licitar las obras colaterales faltantes, sin las cuales el proyecto está incompleto. Esas obras son: los canales de riego, los aditamentos para llevar el agua al acueducto regional y los que permitirán la generación de energía. A un año y 6 meses, ese anuncio no se ha cumplido. Monte Grande, el Metro del Sur, sigue siendo UNA ESPERANZA. Es por eso que preocupa el SILENCIO que mantienen los legisladores de la Región Enriquillo. Quienes deben ser VOCEROS de sus conciudadanos, pero no han sido capaces de elevar su voz, ni en el congreso ni en otro lugar, para reclamar al gobierno que llame YA a licitación de esas obras que completarán la presa de Monte Grande. Tres gobiernos. 14 años, no han sido suficientes para dotar a una región de su más ambicioso y esperado proyecto. Mientras los senadores y diputados se “enteran” de que tienen un compromiso con su región, desde estas Expresiones seguiremos abogando por la terminación del Metro del Sur. El silencio o la ¿indiferencia? de los representantes de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, me preocupa, pero no me detiene. 18 meses de espera para una licitación es DEMASIADO TIEMPO.