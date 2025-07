Los ejes de una carreta

El destino es loco y vulnerable. Cuando un autor escribe sus memorias, relata un contexto. Las memorias complementan una obra literaria, igual que los diarios y las cartas cruzadas.

Determinan formas de vida, anécdotas y experiencias que siempre son de utilidad para entender las peculiaridades existenciales.

Salen de la misma forma en que la vida se ha presentado para alguien que no desea morir sin narrar su paso por un tiempo habitado por espantapájaros o por una playa cuya arena se pega en los pies para quedarse a vivir más de lo debido.

Hay dos tipos de memorias: Las que narran episodios vinculados a la vida de su autor o su trayectoria. Esas páginas destacan una existencia terrenal no un acto gratuito.

En otros casos, este tipo de historias revela la magnitud de los viajes emprendidos, los seres de otras culturas que se han detenido a conversar sobre rumbos extraños, así como episodios rumiantes, de esos que jamás van a parar a una cueva llena de murciélagos.

En fin, significan un grupo de semblanzas narrativas para los pocos lectores que hoy existen. Pero hay otro tipo de memorias, fáciles, sociables y radiantes que tienen su público. A veces acusan interés, aunque muchas veces parten de un patrón inmediato o llamativo.

Y tambi[en existen memorias, no tan populares, redactadas con angustia, pesar o arrepentimiento. Contienen acciones que pudieron ser evitadas, pero “abren zanjas oscuras en el lomo más fiero o en el potro más fuerte”. Aparecen en formas de cartas, relatos autobiográficos y episodios ocultos que su autor se atreve a tocar no como desahogo emocional, sino como parte del destino colectivo.

Se conciben para que el resto de los mortales conozca lo que se puede encontrar cuando el camino se bifurca y el hombre escoge continuar por un rumbo que termina en un bosque lleno de lodazales.

Ese tipo de memorias carece de mercado en países como el nuestro donde prevalece lo espúreo. Los lectores las evitan de solo oler la reflexión, el relato atrevido o la verdad fluida.

No caben en los estantes de las librerías y algunos las consideran fuera de contexto, faltas de sonrisas, de ánimos y no pulidas como las esmeraldas. El nombre del autor importa, pero por objetivos distintos. Por una parte, debido a la fama que pudo cosechar un honomástico, y por la otra gracias a la manía de escudriñar los capítulos no públicos de quien escribe.

Y el lector solo recuerda algunas escenas salteadas, sobre todo las que contienen rumores no confirmados.

Sea como sea, las memorias de escritores latinoamericanos son esperadas con el mismo entusiasmo por quienes los admiran. Otras acusaron mucho interés pero ya quedaron entrampadas en su contexto, como “Confieso que he vivido”, de Pablo Neruda, o “Memorias de un cortesano en la Era de Trujillo”, de Joaquín Balaguer aunque contienen situaciones muy personales y sentimientos que no debieron trascender a la literatura.

Otro ejemplo puede ser Gabriel García Márquez en “Vivir para contarla”. Diga lo que diga la editorial que las publicó, el acto de vender tal vez haya sido el esperado, pero después de adquirida la obra, da respeto consumirla.

Autores europeos como el rumano Imre Kertézs, tienen otra suerte. Mientras en América todavía subsiste el fantasma de la frustración por la colonización, las guerras intestinas y las intervenciones norteamericanas, su lectura arroja resultados drásticos. Los europeos vivieron los horrores de dos guerras mundiales. Conocieron los campos de concentración y la matanza indiscriminada de judíos, enterrados en fosas comunes o convertidos en humo en aquellos cuartos incendiarios donde los restos de sus cuerpos calcinados subían por las chimeneas como aviso de un peligro mayor.

Otro tipo de memorias son ocurrentes, como las de Günter Grass, quien en el tomo “Mi siglo”, acusan originalidad, y contienen un resumen de cada año transcurrido dentro de su propia historia.

Se han citado tres tipos de libros de memorias con objetivos parecidos pero concebidas de distintas formas. Mientras las europeas conforman originalidad tanto en fondo como en formas, las nuestras pecan de excesivas, voluminosas y llenas de ocurrencias repetidas o irrelevantes.

Las causas difieren porque latinoamérica no ha conocido una confrontación mundial, aunque su historia está repleta de batallas.

Escribir memorias no signica llenar páginas con recuerdos para que sus editores sean más ricos. Las memorias debieran ser un acto de fe, donde la piel humana sale de su sitio y se transforma en palabras entintadas dentro de páginas en blanco.