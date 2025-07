2020-2024: retos y soluciones en la educación superior dominicana

La educación superior, esencial para el desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo, enfrenta desafíos y retos en la República Dominicana que requieren atención, intervención y profundizacion urgentes.

Entre estos, destacan: el déficit y desigualdad de acceso, en calidad y alineación de las especialidades ofertadas por el sistema educativo, con el mercado laboral y otros.

Hasta el 2024, el segmento poblacional potencial y clave para definir el acceso a la educación superior nacional lo integraron más >3 millones de nacionales con edad entre 18 y 24 años. Sin embargo, solo ±36% accedió a la universidad, definiendo una importante brecha en el acceso que registra sus mayores picos en las poblaciones de las zonas rurales y empobrecidas.

Con relación al indicador Acceso-Equidad, en 2024 solo el 40% de los estudiantes provenientes de familias de bajos recursos lograron acceder a la educación universitaria, según el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). Esta entidad informó que desarrolla políticas públicas para contrarrestar esa situación. Hasta el 31 de diciembre del 2024, otorgó 156,314 becas, el 19.4% para estudios de grados, posgrados y doctorados en el exterior, según estadísticas publicadas por este “Listin Diario” en la separada “Innovación Académica” del pasado 30 de junio del corriente 2025.

Para realizar sus funciones de fomento de la educación superior, las ciencias, la investigación y el desarrollo tecnológico, el Mescyt dispone de apenas algo más que el 30% del presupuesto que el gobierno le asigna. Aun así, entre el 2020 y el 2024 otorgó, como promedio, 107 becas diarias.

Está claro que esta cantidad de becas del Mescyt solo cubren un porcentaje pequeño de la demanda potencial máxima, pareciendo que deja a muchos estudiantes talentosos sin oportunidad cuando, sin embargo, no todos los que pueden o podrían acceder a la educación superior desean o procuran hacerlo. Se impone, pues, que el Mescyt socialice el porcentaje de postulantes que en cada convocatoria son admitidos o logran ser becados.

investigación e iniciativas tendentes a mejorar la gobernabilidad en este campo.

Según un informe del Banco Mundial, si la República Dominicana aumentara la inversión en educación superior en al menos un 1% adicional del PIB durante los próximos cinco años, se podrían crear más de 200,000 nuevos empleos sólo en el sector educativo y de investigación, sin que se haya analizado el impacto de una medida como esa para potenciar el desarrollo en los marcos oficial y público, especialmente cuando ambos sectores han declarado que unen fuerzas para duplicar el PIB en el año 2032.

Lo relativo a la desconexión relativa de la educación superior con el mercado laboral nos coloca frente a otro de los retos persistentes de este campo, entre cuyos linderos podemos apreciar falta de compromiso privado con el tema pese a que son y continuarían siendo los mayores beneficiarios de los resultados que al respecto se pudieran obtener.

Para que se tenga una idea del nivel problematizado de esta situación, en 2024, aproximadamente el 42% de los graduados universitarios no encontró empleo en su área de estudios, y un 35% se vio obligado a aceptar trabajos que no requieren título universitario. Esta realidad nos coloca frente a una falta de actualización de los planes de estudio, que no responden adecuadamente a las demandas de sectores clave como tecnología, energía renovable y ciencias de la salud. Para solucionar este problema, es urgente establecer vínculos más estrechos entre universidades y empresas, así como fomentar programas de prácticas profesionales obligatorias y formación técnica especializada. Sobre este tema, en la precitada publicación “Innovación tecnológica”, el responsable del Mescyt, doctor Franklin García Fermín, informó que “las instituciones de educación superior han ido reorientando sus planes de estudio hacia carreras de alto interés estratégico” para el país, estimulando las carreras STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingenierías, Artes y Matemáticas) y que para facilitarles lograr su objetivo “desde el ministerio también hemos contribuido con este enfoque” a través del programa de becas. Ya que, explicó: “Las becas que otorgamos se orientan precisamente hacia esas carreras prioritarias”. Agregó que “Más allá de las carreras tradicionales, hemos aprobado nuevas titulaciones alineadas con los requerimientos del entorno productivo”, señalando entre ellas Mecatrónica, ciberseguridad, ingeniería y gestión medioambiental, energías renovables, logística, tecnología de la información e ingeniería de software”, entre otras.

Independiente de este enfoque y esfuerzo otro lastre persiste: la calidad educativa y de la capacitación docente, tema que continúa preocupando a las universidades, las empresas y los gobiernos. Según datos de la UNESCO, hasta el 2024, solo el 55% de los docentes universitarios en la República Dominicana poseía posgrado, lo que limita la capacidad de ofrecer una formación de calidad. Haciendo clave fortalecer la capacitación continua del profesorado y promover la investigación científica mediante financiamientos realistas que puedan aportar a la mejoría de la calidad educativa. El reto de establecer planes de formación docente con enfoques en nuevas metodologías y tecnologías educativas continúa latente en un entorno afectado por otra brecha relevante: la brecha digital.

Se trata de otro de los grandes desafíos. Hasta el año 2024, alrededor del 38% de las universidades no tenían acceso adecuado a plataformas de educación virtual, lo que limita la inclusión de estudiantes que no pueden asistir presencialmente. La pandemia de COVID-19 evidenció esta vulnerabilidad, y aunque algunas universidades han avanzado, otras continúan careciendo de infraestructura tecnológica adecuada. Es necesario implementar políticas que garanticen acceso universal a internet y proporcionen equipos tecnológicos a los estudiantes y profesores que los necesiten. También, formar a los docentes en el manejo de las nuevas tecnologías y su aplicación al entorno enseñanza-aprendizaje superior.

En fin, la educación superior en nuestro país enfrenta retos importantes que demandan mayor inversión pública y privada, inclusión y colaboración multisectorial. El ámbito de la educación superior es perfectible, mejorando el acceso, la calidad y la conexión con el mercado laboral. La solución pasa por el compromiso gubernamental de incrementar el presupuesto educativo, fortalecer la capacitación docente, ampliar el número de becas y el acceso a las tecnologías, asegurando que los programas académicos respondan a las necesidades del mercado laboral y que cada actor sistémico —gestores públicos privados, familias, educandos y docentes— desempeñen sus roles con responsabilidad, integridad y eficiencia.