¿Paz o razón?

“Más vale tener paz que tener la razón.” Lo había escuchado muchas veces, pero solo hace poco empecé a entender lo que realmente significa.

Hay una satisfacción muy real en desearle el bien a alguien, incluso si te falló, una tranquilidad honesta en poder alegrarse sinceramente de que a otro le vaya bien, aunque ya no esté en tu vida o nunca hayan sido tan cercanos. Y más aún, hay un tipo de respeto propio que nace cuando eliges no ser piedra de tropiezo para nadie, ni siquiera para quien no te trató como merecías.

No es un accionar dramático ni algo que se anda anunciando. Es algo que se nota en lo cotidiano: en cómo decides responder, en cómo te apartas sin hacer ruido, en cómo te enfocas en lo tuyo sin cargar con lo que no te toca. No lo digo en lid de superioridad moral, porque no la tengo. Apenas estoy viviendo. Pero hay cosas que uno siente y reconoce, aunque no tenga décadas encima. Y esta es una de ellas.

No siempre tenemos que tener la razón, explicarnos o demostrar algo. A veces lo mejor que puedes hacer es soltar, bendecir en silencio y seguir. No por debilidad, sino por convicción. Porque uno sabe quién es y no necesita que lo validen para estar en paz.

Esa forma de vivir no nace sola. Al menos en mi caso, sé que viene de Dios. Él es quien permite mirar con compasión donde antes hubo enojo. Quien ayuda a cuidar el corazón para no endurecerlo. Por eso, reitero, es mejor tener paz que tener la razón. Y vale más elegir el bien, aunque nadie lo note o aplauda, que quedarse en la queja o el reclamo. Pero bueno, eso es lo que creo hoy.