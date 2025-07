No todos los chinos se parecen

Cuando me informaron que pasaría una corta temporada en China, decidí no buscar ningún tipo de información sobre este país y dejar que me sorprendiera y así descubrirlo mientras estaba aquí. La única idea clara que tenía era que todos los chinos son iguales o como decimos en República Dominicana “todos los chinos se parecen”.

La verdad es que no, estar en China también me ha ayudado a determinar que, aunque sí tienen características físicas similares, los chinos se diferencian unos de otros, solo hay que observarlos y conocerlos. Estas diferencias no son solo físicas también de personalidad; a nivel general los chinos son tranquilos, silenciosos, reservados y agradables. Aunque comparten una barrera del idioma con los turistas, en china hay varios dialectos y se hace mucho turismo interno. A los extranjeros los hacen sentir bienvenidos, muchas veces son una mirada curiosa que termina en una sonrisa o en pedirte, en señas, si se pueden hacer una foto contigo.

También hay chinos que no tienen características físicas chinas, algunos de ellos se encuentran en la ciudad fronteriza de Xinjiang, que, debido a la migración de mongoles, turcos y otros pueblos de Asia Central su genética se diferencia de los chinos que conocemos.