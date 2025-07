Venerables prácticas históricas y evangelización

Probablemente ya en el siglo VIII los papas eran cargados en alto por asistentes en la llamada silla gestatoria. El último papa en usarla fue Juan Pablo I en 1978, luego vino el papa móvil.

Durante los siglos IX y X la silla gestatoria comunicaba un claro mensaje sobre la amenazada dignidad de la persona y el ministerio del papa. Así resumió Richard P. McBrien aquella época violenta: “… por lo menos cinco papas fueron asesinados, y tal vez, seis. Un Papa, Sergio III (904 – 911) fue asesinado luego de haber él mismo ordenado el asesinato de su predecesor León V, y del antipapa Cristóbal. Dos papas fueron encarcelados, mutilados o condenados a morir de hambre (Esteban VIII [IX]) (939 –942), y Juan XIV (983 – 984), el cuerpo de un papa (Formosus, 891 – 896) fue exhumado de su tumba por uno de sus sucesores, y sometido a juicio público, en el llamado Sínodo del Cadáver” (1997 Lives of the Popes, 127-129). A León III (795 – 816) mientras caminaba a misa un día, trataron de cortarle la lengua y sacarle los ojos para inhabilitarlo como papa.

En el siglo XX el mundo había cambiado. La humanidad valoraba más la sencillez y la igualdad, tan afirmada, a las buenas y a las malas, por los revolucionarios franceses del 1789. La tradición más antigua, no simplemente la medieval, reconocía al papa como obispo de Roma y no como un príncipe entre otros de la península italiana.

Lo sorprendente es que desde el papa hasta el último bautizado de la Iglesia hayamos tardado tanto en caer en la cuenta, que la silla gestatoria desde hacía rato, ni comunicaba la Buena Noticia de Jesús de Nazaret, ni era interpretada de forma que favoreciera la fe.

En el 2013, el papa Francisco nos regaló esta reflexión sobre el necesario discernimiento sobre prácticas históricas de la Iglesia que necesitan revisión:

“En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibido adecuadamente. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas…” (Evangelii Gaudium, No. 43).