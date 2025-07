¿Quién pagará la remediación ambiental de Falcondo?

Lo de Falcondo fue crónica de una quiebra anunciada. La historia de la primera gran explotación minera industrial; que sirvió de escuela para una legión de mineros que hoy prestigian la carrera; que fue motor de un desarrollo económico que hizo de Bonao un ejemplo, tiene una cara oculta.

La de cómo intereses financieros apostaron a hacer tesorería, no a ser eficientes; a arbitrar precios, hacer operaciones cruzadas de compraventa de combustible y mineral procesado, etc.; sabiendo que contarían con la complacencia de un Estado poco dado a supervisar, exigir el pago de todos los tributos, ejercer su rol regulador y sancionador; o de actuar como un socio preocupado por la gestión del negocio; sin hablar de mínimamente interesarse en el destino de unos fondos mineros que merecían mejor suerte. Pese a ser un accionista minoritario (13%), los políticos siempre reaccionaban “como palomita en zinc caliente” en cada crisis de Falcondo. En sus ocasionales cierres técnicos o financieros, siempre tendían la mano al socio mayoritario en aras de “preservar la paz social”, “cumplir con su deber”, “responder a la sociedad”; fiel a la máxima de casi todos los negocios hechos entre particulares y el Estado, donde “lo ancho es para unos (“inversionista”) y lo estrecho para otros (Estado).

A este gobierno le tocó enfrentar la crisis de un paciente con cáncer tipo IV en estado terminal. Nadie lo quiere decir, pero ya no hay nada que hacer. Falcondo ha sido desguazado, las partes esenciales de su negocio minero no le pertenecen. Otros tuvieron mejor suerte y pudieron hacerse con elementos vinculados al proceso fabril… algo que no lograron los pequeños acreedores, a los cuales se les sigue debiendo.

Muerto el becerro de níquel, toca ahora despiezarlo. En la carnicería donde el Estado intenta recoger algunas partes, flota en el aire una pregunta que es necesario responder: ¿Quién pagara la remediación ambiental?

Todas las discusiones son financieras; y, mientras la actual gerencia intenta “maximizar el valor de los accionistas”; los desafortunados suplidores, que les paguen sus deudas; el Estado, tratar de quedar bien y fingir que todo el salvataje fue un éxito; nadie responde la pregunta.

Un vistazo en Google Earth es demoledor y deprimente, porque el desastre ambiental es inocultable. Una empresa quebrada, cuya gerencia apenas intenta cuadrar cuentas, ¿tendrá capacidad (y prioridad) para enfrentar la remediación de un pasivo ambiental que costará decenas (¿centenas?) de millones de dólares?

Un buen carnicero diría que quien comió masa también debería comer huesos. Los actuales propietarios deben remediar el pasivo ambiental o padecer las consecuencias jurídicas; si no, que carguen con él quienes pretendan contractualmente continuar el negocio; pero nunca el Estado, – ¡en ninguna circunstancia! –, porque los dominicanos no tenemos por qué pagar ese desastre; y también, porque nos conocemos.... sobre todo, eso.