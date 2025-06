Resumen de noticias

Ayer tuve varios sueños. Y no fueron “sensacionales”, como la letra de un tema popularizado por grupo español de los años setenta del siglo pasado.

Fueron sueños surrealistas. En el primero de ellos por mi cabeza ya no cruzaban balas a mansalva, sino drones infectados de veneno.

Vi como la raza humana se extinguía y tuve que esconderme como la niña judía Ana Frank en un sótano para esperar la llegada de una paz incompresible que terminaría con la esperanza de quienes aspiramos a un mundo más equilibrado.

En otro sueño, no andaba rodeado de serpientes, pero sí de unos animales extraños detenidos frente a mí. Desperté cuando uno de ellos reprodujo mi rostro sobre el suyo y me dijo a viva voz: “No temas que vas a vivir lo suficiente como para vernos reinar sobre la tierra por décadas enteras”.

Al despertar, me di cuenta de que en mis imaginaciones no figuraban mujeres hermosas, de esas por las que hubiera dado todo lo que soy. Salí a la calle como todos los días en busca de un fantasma que no existe. Y la rutina cotidiana se hizo cargo de mi existir.

También suelo soñar despierto al escuchar una canción que enciende mis recuerdos, o al conversar sobre cine o literatura con jóvenes que aspiran a un clima más equilibrado.

En mi trabajo como periodista me siento gente. Permanezco allí casi las ocho horas de labor, porque la vida ha salido de su cueva para volver a insertarse en mis venas con renovado entusiasmo.

Antes no lo hacía porque entendí que una recuperación de tantos sueños desbancados solo era posible sentado en mi casa frente al computador, buscando historias de interés para los lectores que aún creen que los prevengo del caos existencial de este tiempo que nos mantiene aferrados a una tabla salvadora en medio del mar bravío.

Mi saludo siempre intenta ser sincero. Bromeo con mis compañeros de labor. No paso todo el tiempo sentado en mi puesto laboral. Cada veinte o treinta minutos voy al baño, doy vueltas por la redacción, atiendo a los jóvenes periodistas que se han integrado como redactores y organizo con ellos encuentros, lejos de historias a medio hacer, donde podemos hablar con libertad, conocer sus devaneos y alentarlos a que amen este oficio donde las palabras salen busca de animales sedientos a partir de sus talentos respectivos.

En las tardes además de concluir lo que me corresponde, aguardo la llegada del segundo turno de jóvenes periodistas para saludarlos y compartir más aún.

Esa es mi felicidad total, lo demás, como diría el extinto poeta cubano Rolando Escardó, “son mis argumentos”.

Mis días dominicanos transcurren entre felicidad y angustia. Felicidad cuando entro por la puerta del periódico y comparto lo que soy con esa juventud que en unos años dirigirá los destinos de la prensa nacional. Y angustia porque los años pasan y, aunque no siento correr lo volátil del tiempo, sé que me tocan el hombro y me hacen una mueca burlona para recordarme que debo prepararme para un viaje intergaláctico cuando menos lo imagine.

Amo el despertar cuando un destello de luz llega por la ventana de mi cuarto y me indica que debo abrir los ojos porque la vida trae otro carisma. Amo mis libros, con valores y defectos, porque están escritos con palabras que saqué de mi propio inventario. Acepto mis errores como humano y como profesional porque me han permitido comprender lo poco que soy en medio de un mundo donde la gloria es la máxima aspiración de los que van bandadas como pájaros errantes.

Y admiro también las siete vidas que he tenido porque todas juntas me han multiplicado dentro de mí; me han dado el coraje de seguir andando y corregir la tibieza de sufrir ante lo desconocido.

Y jamás olvido las frases de Carlos Monsiváis en su ensayo titulado “Patmos esquina con Eje Central”, publicado originalmente en diciembre de 1987 e incluido posteriormente en su célebre volumen “Los rituales del caos”: “Bienaventurado el que lee, y más bienaventurado el que no se estremece ante la espada aguda de la economía que veda la entrada al dudoso paraíso de libros y revistas, en estos años de ira, de monstruos que ascienden desde el mar, de blasfemias, y de dragones a quienes seres caritativos filman el día entero para que nadie se llame a pánico y se les considere criaturas mecánicas y no anticipos de la feroz desolación”.