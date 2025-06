Nuestra democracia crece

Nuestro país asiste a los que podríamos llamar un punto de inflexión en lo que hace a la evolución de nuestra democracia, presidido por una suerte de voluntad común puesta de manifiesto en las acciones del liderazgo tradicional de conciliar sus perspectivas sobre los temas más trascendentes de nuestro desempeño público. En el fenómeno, ha jugado un papel determinante la sensatez política del presidente Abinader, pero, sobre todo, un hecho que le favorece, porque lo coloca en una posición de inapetencia respecto de algo que casi todos los demás quieren de una u otra forma, la temprana afirmación de que no se repostularía jamás a la presidencia de la república.

De modo que, lo que con frecuencia es analizado como un elemento propiciante de temor e incertidumbre política, ha devenido en factor decisivo que permite hoy al liderazgo político dominicano (Gobierno y oposición) sentarse en la misma mesa para dirimir, mediante el uso de la razón, en favor del país. Es un hecho que demuestra que no todo está perdido, y más aún, asegurador de que ningún relevo político podrá ya sustraerse de este modo de ejercer el Estado, porque los pueblos no renuncian a sus conquistas. Por ejemplo, el Balaguer de los doce años, no fue el mismo que el de los ocho años: el pueblo ya tenía conquistas de las que nadie podía privarlo.

Es el estilo del mundo, es la forma en que la historia se va construyendo. A veces esta asume el azar como categoría, pero, lo que sí es seguro, es que siempre -en tanto categorías- serán más decisivos el espacio, el tiempo, la coyuntura, la estructura y la duración; y de todos los anteriores, la coyuntura, la estructura y la duración: nadie podrá negar que, con independencia del genio político propio o ajeno, ha debido darse una estructura de oportunidad política favorable para que ocurra todo lo que estamos viendo hoy. Hay múltiples razones por la que la famosa propuesta de un “gobierno de unidad nacional” haya sido vista siempre con ojerizas y como una trampa.

Hoy, la indicada estructura de oportunidad política se da, insisto, gracias al detalle predominante que señalo al principio: la seguridad que tiene la oposición de que el presidente Abinader no se repostulará. Esto, porque generalmente las invitaciones al diálogo tenían subyacente la intención de usar los adversarios para acumular baza política utilizable en las repostulaciones. Éstos no pasaban de ser “convidados de piedra” en tales encuentros -cuando asistían- donde los gobernantes fingían, con fotos y filmaciones una participación que solo era presencia. Nuestra democracia crece.