La eterna pausa del código

La reforma del Código Penal lleva años estancada en el Congreso Nacional. Se discute, se pausa, se enfoca en un sólo punto, se vuelve a empezar, y al final… no pasa nada. Mientras tanto, seguimos con un régimen penal obsoleto, indulgente y poco justo ante delitos realmente graves.

En estos días, el caso de los dueños del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, acusados tras el derrumbe del techo de la discoteca donde murieron más de 200 personas, volvió a encender el debate (el colmo del horror sería que no lo hiciera). Y está bien que lo haga, pero no nos perdamos en esto: esta no es una conversación nueva.

Hace ya varios años que venimos exigiendo una reforma seria a este código. Por cada caso que estremece al país, por cada injusticia que queda sin las debidas consecuencias, la gente sale a pedir lo mismo: un código penal justo, firme y actualizado y, aún así, seguimos esperando.

La responsabilidad pesa sobre quienes han tenido el poder de actuar y no lo han hecho. Senadores, diputados, ya basta de detener una reforma urgente por tecnicismos, ideologías o intereses personales. Más allá de la batalla jurídica, es una cuestión (con todo el deseo de exagerar) de vida o muerte.

Porque lo que hoy es una noticia más, mañana podría tocar la puerta de cualquier familia. Nadie está exento de sufrir las consecuencias de un sistema tan débil. ¿Qué pasará cuando la justicia le falle a uno de los suyos?

El país, su gente, merece leyes a la altura. Es una deuda de los legisladores que lleva demasiado tiempo sin saldarse.