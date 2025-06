Busquemos para qué

Cuando vienen los problemas, mucha gente se pregunta: ¿por qué me pasa eso? ¿Qué yo habré hecho? ¿Qué hicieron mis antepasados? Y en la experiencia de la vida y bíblica no hay que preguntar ¿por qué me pasa esto? sino ¿para qué?.

Siempre traigo el ejemplo de José, el que fue vendido a Egipto, el que fue esclavo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pudiera tener vida cuando había hambre, pudiera ser liberado. Hoy el pueblo de Israel vive porque José hizo “el para qué Dios lo hizo”.

Siempre hay que preguntarse ¿para qué Dios permite esto en mi vida? ¿Para qué me sucede esto? Hay que aprender lecciones de la vida.

Hasta mañana, si Dios usted y yo lo queremos.