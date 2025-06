Espacio cambiario

Primer Tiro

Ningún analista competente estaría esperando que el tipo de cambio promedio del mes en curso (o de los próximos meses) sea igual que el promedio del pasado mes de mayo, cuando este se colocó en el mismo nivel que tenía en abril del año pasado. La significativa reducción registrada durante los meses de abril y mayo no es consistente con los fundamentos macroeconómicos de la paridad de la tasa de la tasa de interés y del tipo de cambio de corto plazo, ni con las condiciones determinantes de su valor de equilibrio de largo plazo. Pero la nueva liberación de recursos del encaje legal sería un detonante del inicio de la inexorable corrección cambiaria. Hay que suponer que los diseñadores del nuevo paquete de liberación de encaje tomaron en cuenta que, si el tipo de cambio actual se encuentra por debajo de su equivalente de equilibrio, entonces el empuje que le produciría la tercera ronda de liberación de encaje no debe ser motivo de preocupación, pues el espacio (diferencia entre el valor de equilibrio y el observado) para un aumento de este, es extremadamente alto.

Segundo Tiro

El proceso de corrección cambiaria iniciado en las últimas dos semanas se podría atribuir a efectos anticipados del nuevo paquete de liberación de recursos del encaje, lo que se explica por las expectativas de aumento de la tasa de devaluación que el mismo genera. Cuando el valor esperado de esta última variable es mayor que la diferencia entre las tasas de interés en pesos y en dólares (la cual representa el costo de mantener inversiones en la segunda moneda en vez de la primera), habría que esperar que todo inversionista con sano juicio económico intente comprar a la baja para luego vender al alza, obteniendo una rentabilidad positiva neta si la tasa de devaluación al final del periodo es mayor que la diferencia de tasa de interés que existía al inicio. El planteamiento de que lo anterior podría explicar el inicio del proceso de corrección cambiaria, es la hipótesis nula que debe ser sometida a prueba, la que debería ser aceptada o rechazada en función del análisis de los datos de los próximos días. Dadas las tasas de interés actuales, predecir cuanto será la devaluación acumulada de aquí a un año, he ahí el problema.

Tercer Tiro

La hipótesis del forzamiento cambiario de corto plazo puede sostenerse en la situación de no liberación de encaje, pues el mecanismo de corrección de errores funcionaria en cualquier escenario, aunque la expansión monetaria que produce la liberación de recursos encajados es una palanca que acelera el canal de transmisión. Pero aun sin el nuevo paquete de liberación de encaje, la corrección cambiaria como quiera se hubiese iniciado en el cualquier momento del corto plazo, pues los límites al endeudamiento y a la posición en moneda extranjera de las instituciones de intermediación financiera no son causas de efectos permanentes, mientras que la paridad de interés, las expectativas de inflación y de tipo de cambio, si lo son. Pero en el largo plazo, la predicción teórica de la corrección cambiaria es más robusta, pues según los modelos probados y la teoría generalmente aceptada, una economía no puede crecer mediante el incentivo de una demanda interna financiada con tasa de interés subsidiada, y al mismo tiempo mantener un tipo de cambio fijo y sobrevaluado.