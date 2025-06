¿Es ese Israel?

Yo crecí escuchando buenas historias de Israel, mi padre, Epifanio Lantigua, era un admirador del pueblo judío, de su resiliencia, se dice ahora, de su capacidad para sobreponerse al holocausto, de las historias de superación en medio de las peores adversidades.

Leí Mila 18, la novela de León Uris, siendo muy joven, desde esta hasta películas como Au Revoir Les Enfants, la Lista de Schindler y tantas otras me ha impactado el apego a la vida de un pueblo que ha sufrido tanto, solo por ser lo que son, por su historia y su apego a judaísmo.

Mi padre creció entre Sosúa y Montellano, cuando lo judíos que se asentaron allí gracias a la “generosidad”, del generalísimo Trujillo, habrá quien diga que lo hizo con la intención, “de mejorar la raza”, en suma una acción que favoreció el desarrollo de esa comunidad y aligerar algunos de los pecados del dictador. Allí aprendió a admirar su dedicación y el logro de construir una comunidad próspera desde cero.

Hablaba con deleite de los logros del Mossad, que consideraba uno de los servicios secretos más capaces del mundo, de hazañas como el rescate en Entebe, de la persecución y captura de criminales nazis, llevados a Israel para ser juzgados, etc.

Ni que decir de la valoración que los cristianos, en general, de la República Dominicana tienen del pueblo de Israel, el pueblo de Dios.

Por eso me ha tomado tiempo entender los acontecimientos actuales, que tienen su origen en el acto terrorista de Hamas, del 7 de octubre del 2023, una acción absolutamente condenable e inaceptable, para cualquiera que se precie de los valores democráticos.

Sin embargo, lo que ha ocurrido después, sobrepasa todo entendimiento, no ha sido la natural retaliación, de un pueblo agredido, donde aún hay al menos 50 personas secuestradas, de los cuales se cree que al menos 27 habrían sido asesinados.

La acción del gobierno de Benjamín Netanyahu ha sido la de arrasar por completo todo vestigio del pueblo palestino, provocando en Gaza una de las más espantosas acciones del pasado reciente, en la que hasta la más elemental ayuda humanitaria está proscrita.

Y ahí vuelvo a mi padre para preguntarle, ¿Cómo fue que el eficiente Mossad no pudo anticipar el ataque del 7 de octubre? O ¿Dejaron que pasara para poder hacer lo que hacen hoy?

Y cuando creíamos que todo se quedaba en el horror de Gaza, viene entonces el ataque a Irán, una nación que no tengo porqué defender, no comparto las acciones del régimen de los ayatolas, su opresión contra las mujeres, su inclinación a asesinar a todo el que piensa diferente, etc.

Entiendo que el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán es una situación que crea inestabilidad en toda la región, de ahí que Trump, que llegó con un discurso de paz, se involucre en el conflicto.

Pero acaso este nuevo elemento de conflicto. ¿No hace más que favorecer la permanencia en el poder de Netanyahu, que hasta el 7 de octubre, se mantiene en el poder, con una precaria mayoría?

Sobre todo el horror de Gaza, independientemente de las motivaciones en torno a Irán, harían necesaria la presencia de mi padre Epifanio, con el único propósito de preguntarle, papá, ¿Es ese Israel, el que tanto admiras?

Dudo mucho que lo sea.

