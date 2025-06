Los 8 problemas capitales de República Dominicana

Deuda: El Talón de Aquiles de la economía mundial y de la nuestra. La mayoría de los negocios tienen altos costos financieros por el endeudamiento excesivo lo que lleva su rentabilidad a niveles mínimos o negativos si incluyen el pasivo laboral. Las personas por igual, con tarjetas de crédito que no pueden pagar, comprando vehículos por pura vanidad o llevar una vida por encima de sus posibilidades. Por eso, terminan perdiendo el vehículo, perdiendo el crédito y enfrentando embargos y presiones legales. Y el gobierno luchando para mantener una aceptable relación deuda/PIB para evitar riesgos de impago o que los intereses se sigan comiendo el presupuesto.

Transporte: El problema del transporte en grandes ciudades es común en todo el mundo, pero en República Dominicana tiene una particularidad. Muchos conductores irrespetan las señales de tránsito, son abusivos, violentos, irresponsables y nada educados. Verdugos del volante que nos convierte en una de las ciudades más peligrosas del planeta y con más accidentes y muertes en las calles. Y el MOTOCOVID, otra plaga destructiva.

Educación y disciplina: La educación de los dominicanos es crítica gracias a un profesorado mediocre y una burocracia perniciosa. La disciplina y el orden brillan por su ausencia y cuando se trata de respetar el derecho ajeno todo se va al carajo. Esa indisciplina se manifiesta en un comportamiento indiferente ante las leyes y obligaciones ciudadanas.

Energía y agua potable: La mayoría piensa que ambas son un regalo de Dios. Odian pagar esos servicios y cuando carecen de ellos se manifiestan en las calles. Estos servicios son precarios, le cuestan mucho dinero al fisco que otros pendejos deben pagar y solo se solucionan con guantes de hierro. Nadie debe beber agua del grifo o tener luz sin pagarla. NADIE.

Tasa de interés: Afecta a la economía mundial y eso explica porque las proyecciones de crecimiento siguen a la baja. República Dominicana no es la excepción, pero algunos politizan el tema hablando estupideces.

Reforma fiscal: NO, NO, NO. Pues jodamos todos y no sigan demandando del gobierno obras y servicios cuando el bolsillo está vacío.

Reformas institucionales: Bajen los gastos, pero no cancelen a nadie ni eliminen instituciones importantes. ¿Importantes de qué? Hay que cerrar otros 4 ministerios y desaparecer 30 instituciones inservibles donde pululan más de 100 mil empleados. ¿Y los códigos Penal y Laboral y la Reforma a la Seguridad Social? 4 años más.

Haití: Si nos cruzamos de brazos, adiós Patria.