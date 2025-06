Fundamentos biológico-orgánicos y complejidad de la relación estética

Si “los neuromoduladores y neuropéptidos median la transmisión «lenta» a través de receptores acoplados a la proteína G y dan forma a comportamientos apropiados, en respuesta a distintos estímulos aversivos”, ¿cuáles neuromoduladores y neuropéptidos median y se acoplan para generar la respuesta estética ante uno o distintos estímulos poiéticos?

La pregunta surge de la lectura, desde el campo estético, del ensayo “La señalización neuromoduladora que contribuye a la codificación de la aversión”, actualmente en revisión en “Tendencias en Neurociencias”, volumen 48, Núm. 6, p. 416-429, edición en línea de junio, 2025.

Como primera inquietud, surgió la necesidad de inquirir sobre cuál señalización neuromoduladora contribuye a codificar la empatía, disposición orgánica-emotiva primaria de respuesta sensible que desencadena la reacción convencional que constituye la puerta de entrada hacia la relación estética.

Como las respuestas a los estímulos, aversivos o empáticos, sin embargo, están mediadas por procesos biológicos cerebrales en los que intervienen procesos electroquímicos, es necesario destacar la importancia y rol que en ellos desempeñan el aprendizaje y la memoria, dos funciones neuronales a través de las cuales los organismos pueden identificar la fuente de los estímulos aversivos o empáticos como peligrosos o seguros y, ante ellos, reaccionar en consecuencia desde patrones de supervivencia instintivo o aprendido.

Cuando compilando el saber al respecto, los autores señalan que “La codificación apropiada y rápida de estímulos con valencia negativa permite comportamientos esenciales para la supervivencia”, ¿están otorgando licencia para postular que la codificación rápida y apropiada de estímulos con valencia positiva” desencadenaría reacciones gratificadas y gratificantes porque, como afirman, en las redes cerebrales, “los neuromoduladores influyen en la excitabilidad celular”, de modo que las células constituyen los fundamentos sobre los que se erigen los edificios sensibles.

Conocer la fisiología inmanente a la relación estética es de importancia medular para el campo artístico. Desde las neurociencias se apunta que la empatía, condición que consideramos basal a la relación estética, “es la capacidad humana de, basada en mecanismos cerebrales específicos, comprender y compartir las emociones de otros” que en arte adquieren e intercambian calidades objetual y de sujeto. Las emociones del otro pueden existir como memoria, figuraciones y sentimientos: estímulos que el ser recibe en el acto de intercomunicación, esto es de intercambio de emanaciones sensibles, objeto-sujeto y cuyo contenido, límites, alcances y características, trascendiendo lo físico y sensible incluye una especie de tercer componente: la cultura, que para los efectos de las neurociencias hay que entender como consciencia y memoria.

Lo relativo a comprender queda claro, al resultar de las interrelaciones que puedan establecer las sinapsis; estas son las redes de interconexión neuronal que puedan crear o activar para suplir la consciencia del momento desde patrones y modelos aprendidos, preexistentes al vínculo sujeto-estímulo.

Como se sabe, las sinapsis son “el proceso de comunicación entre neuronas que permite la transmisión de información para funciones como el aprendizaje y la memoria”. Otro aspecto es relativo a compartir, especialmente en la relación estética, pues el resultado de la comprensión puede ser, también, el no-compartir. De tal manera, debemos considerar las relaciones aversivas —incluyendo en lo estética—, vinculadas a la liberación de neurotransmisores exitatorios de dopamina, serotonina y endorfinas en los procesos presentes en las conexiones sinápticas: redes de circuitos neuronales.

Desde el punto de la relación estética posible de establecer entre sujeto y artes, se podrían inferir características distintivas de los abordajes y tendencias poiéticos, generatrices de clasificaciones artísticas vinculadas a las perspectivas de las neurociencias. Esta disciplina, según IA ChatGPT, afirma que “En las relaciones aversivas, las sinapsis liberan principalmente neurotransmisores excitatorios como el glutamato y, en menor medida, neurotransmisores inhibitorios como el GABA y la glicina, aunque en este contexto su función principal es reducir la excitabilidad neuronal”. Añade que “se ha observado la liberación de otros neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y los opioides en situaciones de aversión y estrés, aunque su papel específico puede variar dependiendo del contexto”.

Es desde el punto de vista de la estructura de la consciencia y la personalidad vinculada al resultado del aprendizaje y el conocimiento que se podría establecer, y quizás anticipar, qué tipo de relación estética establecería un sujeto dado ante determinados estímulos estéticos.Este ámbito, el de la consciencia-cultura, aparece como un acompañante que, en el caso de la relación estética, modularía y determinaría como aversiva o empática la respuesta del sujeto ante el estímulo poiético.

Manténgase en mente que existe arte de todo tipo: laudatorio vs. crítico; decorativo vs. austero; prolífico vs. minimalista, trágico vs. poético, sutil vs. brutalista...

Hay, entonces, en arte, connotaciones relativas sobre lo empático y lo aversivo y, como sería natural, no se vincularían a la necesidad o no de reacciones que garanticen la supervivencia biológica o de su construcción cultural: la supervivencia de la conciencia.

Por ejemplo, ante una obra de arte como “Unos cuantos piquetitos (1935)” de la fallecida mexicana Frida Kahlo (n. 1907 - †1954), el sujeto genera una reacción simultánea de aversión y empatía: aversiva ante el asesinato de mujeres por los exponentes del machismo brutal y fiero, y doblemente empática: identidad con la víctima y con la artista. Sin embargo, estas dos respuestas al estímulo están mediadas, nuevamente, además de lo neurológicamente implícito, por la cultura construida en la consciencia desde los aprendizajes. Desde esta se despachan complejas respuestas ante este estímulo: la violencia social y el feminicidio, por una parte, y el rol social del arte y los artistas. La aprobación que como tipo específico de comprensión del otro el sujeto desencadena ante ese hecho poético puede, sin embargo, en este tipo de caso paradigmático, ser contradictorio: aceptando el rol del arte y el valor de la artista propios de la fuente de estímulo, la comprensión del sujeto no lo precondiciona ni limita, prefiriendo o no su modo de ser, o la expresión formal que le caracteriza.

Emitiendo su aprobación, el sujeto puede, incluso, reaccionar de modo aversivo, lo que motivaría a observar la no universalidad de la relación estética; a establecerla como dependiente de la integridad orgánico-fisiológica “cerebral” de un sujeto que no es universal ni universaliza y que desde su particularidad accede a una consciencia universal y colectiva a través de un aparato capaz de eternizar sus estímulos; que construido por la cultura como memoria externa progresiva en un recorrido triádico: sensorial, a corto y a largo plazo ("Working Memory", 1974) actúa también como emotividad petrificada y permanente vinculada a la atención y la experiencia.

Esta reflexión parte del siguiente ensayo: WU, Cheng-Hsi y cols. "Neuromodulatory signaling contributing to the encoding of aversion". En: Trends in Neurosciences, junio 2025, Vol. 48, No. 6. En línea, acceso abierto.