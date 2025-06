Cumplir la ley es suficiente

Ciento veinte o ciento cincuenta nuevas medidas. Setecientos nuevos agentes en las vías no bastaran, mientras las leyes sigan siendo LETRAS MUERTAS. Irrespetadas o aplicadas según el VIOLADOR de la ley de tránsito. Seguiremos sufriendo el desorden y el caos, impuesto por los motoristas y los “padres de familias” que conducen carros y autobuses sin cinturones de seguridad, hablando por teléfonos, yéndose en rojo y hasta subiendo por las aceras, ante la mirada INDIFERENTE de los agentes de la Dirección General de Seguridad, Tránsito Terrestre. Sin hacer cumplir la ley, no habrá solución a los taponamientos.

Si los agentes de la Digesett siguen con la convicción de que solo los conductores de vehículos PRIVADOS somos los “incumplidores”, no bastaran las medidas anunciadas.

Lo que hará más viable el tránsito, es hacer que se cumpla la ley. Para eso deben estar en la calle los agentes. Si el semáforo funciona con normalidad, no hay motivos para que se detenga a los que tienen la luz verde, solo para dar paso a un ministro, a su esposa o uno de sus hijos. Esa acción induce al chofer a violar la ley, porque las luces son: AMARILLA como alerta, ROJA para detenerse y VERDE para seguir rodando.

Cuando un agente te manda a pasar EN ROJO te invita a violar la ley. Eso no está bien. Mientras eso no se controle, totalmente, no importaran las medidas, ni las eliminaciones de giros a izquierda o derecha. Mandar al cruce en ROJO, solo debe ordenarse cuando una ambulancia, un camión de bomberos o el presidente de la República esté circulando por esa ruta. Después, se debe dejar que el semáforo cumpla con su función. Todo el que lo viole, que pague las consecuencias.

No pronostico el fracaso de las medidas anunciadas, pero insisto en que con ellas o sin ellas, si se sigue haciendo lo mismo, no se puede esperar nada distinto. ¿Qué impide al agente detener al motorista, delivery o chofer de carro público que se va en rojo o se sube a la acera? Más que 120 o 150 medidas, solo falta ser riguroso en el CUMPLIMIENTO de la ley. PUNTO