Saber no cobra ciencia

Alguna vez escribí (de otra forma) que la máxima aspiración del ser humano era “sentarse todos los días debajo de un árbol a leer buenos libros”. En mi caso personal, y después de vivir todas las vidas posibles, he elegido el rumbo de la lectura y me he dado cuenta de que leer no solo dignifica, sino que logra mejores seres humanos. También me he dado cuenta de que esta vida es el complemento del disfrute lectivo, de la sabiduría que solo se encuentra dentro de páginas profanas.

Los mejores momentos de mi vida han transcurrido con una buena lectura, descubriendo mundos imaginarios e ideas que evitan las zanjas del espíritu.

La posmodernidad me ha obligado a dedicarle más tiempo al cine que a la literatura, pero al final pierdo el visionaje de una película para concentrarme en la lectura. Me contagia. Detengo el film en mi televisor y me siento a disfrutar el texto. A veces mi tiempo transcurre frente al libro y no me doy cuenta de que la pantalla continúa emitiendo luces. La lectura me permite descubrir lo que nunca podré ser, la aventura que jamás disfrutaré o la sabiduría que pude haber tenido.

El paso por este mundo debería ser acompañado por un libro, aunque muchos prefieren los quehaceres y entretenimientos inmediatos. Es necesario hacer sacrificios del poco tiempo que tenemos para consumir lo más valioso de la inteligencia humana plasmada en forma de textos impresos.

Lo bueno de la lectura es que hace bajar los humos. Demuestra que somos ignorantes por no dedicarle más tiempo y que en realidad no somos lo suficientemente inteligentes para ignorar los conocimientos.

Algunos y algunas pregonan a viva voz que la lectura es innecesaria, y otros muestran un silencio cómplice. La falta de lectura llama a la puerta de manera invisible y al abrirle la puerta, se posa en algún lugar incontrolado de la existencia, para ocultar la vergüenza interior ante esas lagunas que llevamos dentro como sinónimo de ignorancia, y nos obliga a bajar la frente porque somos culpables de ese vacío del saber.

En la historia de la humanidad el hombre ha dejado como herencia obras impresas no para pasar el tiempo junto al deseo de aprehender, sino como una necesidad biológica, una obsesión, un aviso terrenal para que otros aprendan cómo se vivía, se vestía y se pensaba en otros contextos. Mi libro preferido transcurre en etapas diversas.

El primer autor que devoré fue una mala traducción y Vladimiro Maiakovski, por afinidad política. Después, y por la misma causa, me entusiasmé con Yulian Semionov y Chinguiz Aimatov. Ante mi escasa selectividad lectiva, un amigo me recomendó a mis compatriotas Italo Calvino, Eliseo Diego y Nicolás Guillén. Después llegaron los españoles Jorge Guillén, Antonio Machado, Miguel de Unamuno y Miguel Hernández, entre otros. También conocí a la Generación Perdida de los Estados Unidos (Faulkner, Hemingway, Dos Passos, Elliot, Williams) hasta llegar a las grandes voces de Europa como Thomas Mann, Balzac, Flaubert, Oscar Wilde, Pavesse y muchos más. América Latina me ha reconfortado el orgullo de ser cubano-dominicano con textos de Vallejo, Borges, Sor Juana Inés de la Cruz, Paz, Pitol, Vargas Llosa, García Márquez, Neruda y los demás que no cito porque esto es una crónica con límites impuestos por mí mismo. Con ellos salteaba mis lecturas y les debo lo poco que soy como persona. En alguna etapa de mi vida, cada uno de ellos fue inolvidable. Entraban y salían en mi listado de autores preferidos con velocidad estrepitosa porque, al poco tiempo de consagrar a uno, llegaba otro que merecía igual o mayor consideración.

Hoy día, disfruto las publicaciones orientales, sobre todo del narrador japonés Haruki Murakami y del filósofo coreano Byung Chul-Han. Y entre los dominicanos vivos, prefiero a los poetas Frank Báez, José Mármol y Homero Pumarol y al narrador. José Alcántara Almánzar.

De todos guardo gratitud, por marcar un aprendizaje que creía inexistente. Me dan vuelta en mi testa y me acorralan con historias que nunca podré olvidar. No leo ensayos religiosos, aunque reconozco que guardan contenidos sublimales. Tampoco soy fanático de los textos de Autoayuda porque son demasiados centrados en los problemas de la sobrevivencia individual de hoy, llenos de consejos y puntos de vista inmediatos. Prefiero historias capaces de transportarme a otras realidades, o motivar mis reflexiones.