Sánchez Español: metonimia de un magisterio

Desde hace un tiempo advierto que asiste -por voluntad propia y con la sencillez de los grandes- a la ceremonia de su relevo. Prosigue su vida Igual que siempre, sin aferrarse al abolengo construido ni a las sumas de su resta. Disfruta sin sentido de apropiación la gloria de sus discípulos desde la sagrada peana que éstos le han diseñado para rendir culto a un magisterio que perciben de ascendencia mística. Es como si, en su propia dialéctica, evocara la costumbre de la legendaria tribu de alfareros en la que el ceremonial de traspaso de mando consiste en que, el nuevo jefe, debe estrellar contra el suelo la pieza más perfecta creada por el jefe saliente, solo como señal de su compromiso de crear una superior, en belleza y utilidad.

El martes pasado, lo divisé abriéndose paso entre la multitud que asistió al décimo cuarto acto de graduación de médicos especialistas de la Escuela de Medicina del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS). Sentí una gran satisfacción de ser su amigo No se libra uno de asumir a los grandes con cierto sentido de pertenencia. Es acaso un rasgo de nuestra humana vanidad, la cual espanto, siempre que puedo. Una investidura constituye un homenaje a los gradistas por sus méritos durante un período de formación equis, por lo que la atmósfera se vuelve festiva desde en comienzo hasta el final. Empero, algo había común en el público presente entonces: la mirada aprobatoria de una biografía, la biografía de Rafael Sánchez Español, mi amigo.

Y es que, una vida, bien puede necesitar de una miríada de datos para ser descrita, o puede ser resumida en una simple metonimia. Los hombres públicos construyen una historia -su historia- de diferentes maneras. Pero, en términos genéricos, ¿son lo mismo historia y cronología? No es mi perspectiva de la cuestión. La cronología resalta los eventos de una vida; la historia, su trascendencia: cualquier hombre tiene una cronología, pero no todos tienen historia. Por eso rehuyo del termino curriculum cuando me asomo al abordaje de una vida con historia. La de Rafael Sánchez Español es una vida con historia.

Y su historia, es la de uno a cuyo nombre podrá recurrirse en el futuro cuando alguien quiera referirse al bondadoso magisterio de otro, pudiendo decir: ¡Ese es un Sánchez Español!