Quedarse en la zona de confort frente al desastre del tránsito es consumirse lentamente en la ansiedad, la frustración y la desesperación. A nivel de Estado, es simplemente contemplar cómo las semillas del colapso institucional y social germinan frente a nuestros ojos. Como manejamos, así pensamos. El tránsito es la radiografía más perfecta de la descomposición social que vivimos.

La inacción no es una opción. Y, aunque la complacencia y dejadez mostrada por las autoridades del tránsito anulaba el efecto sorpresa de muchas de sus declaraciones maximalistas e incumplibles, reconforta –con el mismo efecto con que lo hace una luz en el horizonte–, el anuncio de su nueva estrategia integral de gestión del tránsito en el Gran Santo Domingo; siendo el lanzamiento del programa “RD se mueve” una prometedora iniciativa.

“RD se Mueve” constituye una apuesta arriesgada, pues el gobierno se juega todo su prestigio en una carta; pero también luce ser una propuesta razonada, estudiada y fundamentada en una serie de medidas y acciones –distribuidas en cuatro fases–, que van desde la gestión horaria en vías principales, una red semafórica optimizada, regulación del estacionamiento, y restricciones de giros a la izquierda. Todo a partir del 23 de junio.

De su parte, el gobierno central dispuso el día de ayer –a través de su Ministerio de Administración de Personal–, el escalonamiento de horarios laborales en el sector público, a los fines de contribuir a mitigar la congestión vehicular en el Gran Santo Domingo, con vigencia a partir del 1 de julio. Los datos presentados por el gobierno, a nivel de pérdidas monetarias, tiempo de vida que la ciudadanía pierde cada día en tapones, etc., ponen a pensar y a llorar; y sólo vienen a confirmar lo que intuitivamente todos sabíamos y sentíamos.

Faltan otras acciones, desde luego. Cualquier plan se ve hermoso en el papel, el desafío será implementarlo en las calles. El tránsito se salió de control y la ley de la jungla es la única ley vigente (y la comparación es absolutamente válida, visto el comportamiento de algunos mamíferos –que no sapiens– que transitan en nuestras calles). A ratos se siente que las autoridades no saben qué hacer o que simplemente tiraron la toalla… pero al parecer, no.

De ahí que este esfuerzo del gobierno de ordenar racionalmente, comunicarlo previamente y apostar a la transparencia de la información y la gestión, merece todo el apoyo y respaldo ciudadano. No basta ninguna medida que el gobierno adopte y todas serán insuficientes, si como sociedad no asumimos el compromiso de cambiar actitudes individuales. El Estado no puede renunciar a dirigir, regular, organizar y sancionar… porque, sin consecuencias, la impunidad y el desafío a la autoridad se acrecienta, y el quiebre social será cuestión de tiempo.

A nosotros nos toca cumplir con la ley y las nuevas medidas, y también otorgar un voto de confianza a las autoridades.