Impacto liberación de encaje

Primer Tiro

La inflación actual se encuentra dentro del rango de la meta del programa monetario del Banco Central, y se proyecta que su diferencia con el centro del rango (lo que se podría llamar “espacio inflacionario para la aplicación de políticas monetarias expansivas”) permanecerá constante en el corto plazo, por lo que no deberían existir dudas de que la decisión de liberar recursos del encaje legal no compromete el objetivo de la meta inflacionaria. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el monto de recursos liberados representa el 16.8% de la base monetaria restringida, razón por la cual es necesario asegurar que el choque total sea transmitido por dosis específicas. Si el tipo de cambio actual se encuentra por debajo del equivalente del tipo de cambio de equilibrio, entonces lo de un posible impacto cambiario no debe ser motivo de preocupación, pues el espacio cambiario también existe, y en igual o mayor magnitud que el inflacionario.

Segundo Tiro

La discusión y el análisis debe centrarse, en primer lugar, en el planteamiento de si un banco central debe y puede aplicar instrumentos de política de reactivación de la economía, y el caso de la especie, en si la cantidad de recursos liberados del encaje es suficiente para producir una aceleración importante en el ritmo de crecimiento de la economía. Los recursos liberados amentarían la cartera de crédito privado en moneda nacional en un 4.3%, lo que pondría dicha variable en la frontera de su crecimiento histórico, y según las evidencias de los registros estadísticos y los efectos multiplicadores del gasto financiado con crédito privado, la aceleración del crecimiento del PIB (una vez completado el proceso de transmisión), seria de alrededor de un punto porcentual del PIB. Sin embargo, el beneficio marginal del crecimiento genera los costos de los efectos negativos del subsidio a la tasa de interés y el direccionamiento del crédito, y este debería ser el segundo punto que debe ocupar el análisis y la discusión.

Tercer Tiro

Los recursos del encaje son colocados a tasas de interés por debajo de las de mercado, y son canalizados hacia sectores y actividades señaladas por la administración monetaria. Una tasa de interés subsidiada conduce a decisiones de inversiones no optimas, pues el costo del capital con que se compara la rentabilidad de las inversiones es menor al del mercado. Aunque las actividades de la construcción y la pequeña y mediana empresa son actividades intensivas en mano de obra, no son necesariamente las más rentable en términos privados y sociales. El subsidio a la tasa de interés y el direccionamiento administrativo del crédito otorgado con los recursos del encaje constituyen una distorsión que aumenta el costo y reduce el impacto de la inversión del ahorro en el crecimiento de la economía.